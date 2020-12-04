После 35 лет многих женщин начинают беспокоить первые проявления седины на волосах. Чтобы от нее избавиться, они окрашивают шевелюру в разные оттенки. Однако существует один из них, который лучше всего может скрыть седые волосы, а также является стильным и подойдет всем.

Чтобы скрыть седину, не нужно красить волосы светлым цветом. Темные оттенки могут справиться с этой задачей еще лучше, пишет Vogue.

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Каким цветом покрасить волосы, чтобы скрыть седину

Некоторые стилисты утверждают, что "блонд" является своеобразной панацеей для седых волос, чтобы профессионально скрыть первые признаки старения. Тем не менее окрашивание волос в более темный цвет может быть еще лучшим вариантом. Ведь каштановый и другие тона коричневого отличаются универсальностью и подходят женщинам любого возраста, а также идеально закрашивают седые волоски.

Специалисты утверждают, что после 35 редко бывают случаи, когда женщины окрашивают волосы более темным оттенком. Однако hair-эксперты отмечают, что каштановый оттенок не только хорошо маскирует седину, но и является трендовым в осенне-зимнем сезоне. То же самое касается глянцевого коричневого оттенка вроде темного шоколада.

За волосами, окрашенными в шоколадный оттенок, легче ухаживать, чем за светлыми. Если вы даже привыкли постоянно видеть себя с русыми или светлыми волосами, то один из тонов коричневого также будет иметь естественный вид. Он подойдет разному типу локонов: прямым, кудрявым, ломким, длинным или коротким. Однако важно, чтобы ваш стилист индивидуально подобрал оттенок, опираясь на ваши особенности структуры волос и черт лица.

В частности, темные оттенки волос могут визуально омолодить лицо. Разновидности коричневой краски для волос выбирают многие знаменитости: Виктория Бекхэм, Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Сальма Хайек и Вайнона Райдер.

Женщинам со светлой кожей и большим носом стоит обратить внимание на оттенки светло-коричневого или темно русого, а обладательницам пухлых губ и маленького носа подойдет темно-коричневый оттенок волос. Коричневый оттенок, приближенный к темному шоколаду, должен создавать контраст с кожей. Если вы выберете краску правильно, то общий вид вашего лица должен стать более выразительным, а скулы, губы и нос – удачно подчеркнутыми. Для коррекции цвета обращайтесь к специалисту каждые два месяца.