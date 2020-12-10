Важно ухаживать не только за кожей лица, но и за телом, чтобы всегда иметь красивый вид и чувствовать себя привлекательной. С помощью скрабов для тела можно очистить и смягчить кожу. Попробуйте приготовить скраб самостоятельно в домашних условиях из натуральных ингредиентов, которые обладают увлажняющими, питательными и успокаивающими свойствами.

Готовить скрабы своими руками – полезная и интересная процедура. tochka.net поделились 5 рецептами скрабов для тела, которые можно сделать в домашних условиях.

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Скрабы для тела в домашних условиях

Кофейный скраб для тела

Что вам понадобится?

3 столовые ложки кофейной гущи;

2 чайные ложки сахара;

3 столовые ложки оливкового масла.

Все ингредиенты нужно перемешать, а затем наносить смесь, начиная с ног и двигаясь к верхней части тела. Кофеин помогает в борьбе с целлюлитом, успокаивает кожу, замедляет старение, уменьшает воспаление, питает тело витамином B.

Сахарный скраб для тела

Что вам понадобится?

3 столовые ложки сахара (подойдет белый или коричневый);

4 капли любого эфирного масла;

2 столовые ложки оливкового масла.

Соедините все ингредиенты, перемешайте и используйте регулярно для ухода за телом. Такой скраб является универсальным. Ингредиенты, которые есть в его составе, смягчат кожу и будут способствовать нормальной циркуляции крови. Сахар содержит гликолевую кислоту. Вещество естественным образом будет очищать кожу от ороговевших чешуек.



Домашний скраб для тела / Фото Pixabay

Тыквенный скраб для тела

Что вам понадобится?

4 столовые ложки коричневого сахара;

2 столовые ложки тыквенного пюре;

1 чайная ложка меда;

2 чайные ложки оливкового масла.

Смешайте все вышеупомянутые компоненты для приготовления скраба. Тыква содержит много витаминов, антиоксидантов, каротина, цинка и других полезных элементов. Поэтому такое средство подойдет для использования в осенний сезон, чтобы не только смягчить кожу, но и придать ей тематического "осеннего" запаха.

Скраб для тела с зеленым чаем

Что вам понадобится?

4 чайных пакетика зеленого чая;

1 столовая ложка сахара;

2 столовые ложки натурального йогурта.

Соедините ингредиенты в одной емкости, тщательно перемешайте, наносите на тело массажными медленными движениями. Благодаря большому количеству антиоксидантов, которые содержатся в зеленом чае, скраб будет омолаживать кожу, выравнивать ее тон, предотвращать раздражение, тонизировать.



Как приготовить скраб для тела / Фото Pexels

Шоколадно-кокосовый скраб для тела

Что вам понадобится?

4 столовые ложки сахара (подойдет белый или коричневый);

1 столовая ложка порошка какао;

3 столовые ложки кокосового масла;

1 чайная ложка стружки кокоса.

Смешайте все необходимые компоненты, и аккуратно скрабируйте тело. Шоколадно-кокосовый скраб не только будет увлажнять и питать кожу, но и поможет расслабиться.