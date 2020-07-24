Аналитики Picodi провели социологический опрос и определили, сколько денег мужчины и женщины ежегодно тратят на косметику, чем руководствуются, выбирая средства для ухода и создания макияжа, как часто красятся. Интересным открытием стало то, что украинки немного больше покупают косметики, чем немки и почти вдвое больше, чем турецкие женщины.

Исследования проводились в июне 2020 года. Womo отмечает, что в опросе приняли участие 9300 человек со всего мира. По результатам понятно, что украинки любят быть красивыми и не хотят на себе экономить.

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Сколько украинки тратят на косметику и как ее выбирают

Среднестатистическая украинка ежегодно покупает косметику на 7200 гривен. Косметички украинских женщин примерно состоят из 29 различных продуктов декоративной косметики, из которых они активно пользуются только 11. Также стоит добавить, что 56% красавиц в Украине покупают косметику premium, 25% вообще не покупают, а только 19% выбирают ее постоянно.

Относительно экологической косметической продукции, то 64% ​​от всего количества женской части населения покупают экодружественные средства, но по доступным ценам, 24% – покупают, несмотря на качество, а 12% вовсе не обращают внимания на экологический аспект.

Сумма, которую украинки тратят на косметику, является небольшой по сравнению с годовыми затратами полек (360 долларов), американок (396 долларов), британок (505 долларов) и финок(397 долларов). В год украинки покупают косметики на 270 долларов.



Как украинки выбирают косметику / Инфографика 24 канала

Продолжительность создания макияжа

Интересно то, что одна десятая украинок, которые приняли участие в опросе, вообще не наносят макияж на свою кожу. Также леди не готовы тратить много времени перед зеркалом, чтобы навести марафет. В среднем от 5 до 15 минут украинке достаточно, чтобы накрасить лицо. А самыми популярными косметическими средствами в Украине оказались: тушь для ресниц, основа под макияж, карандаш для бровей, тональное средство и хайлайтер.



Сколько времени потребуется на создание макияжа украинкам / Инфографика 24 канала

Украинские мужчины и косметика

Цифра, указывающая на то, сколько мужчины тратят на косметику в год, значительно меньше, чем у женщин. В частности, мужская косметичка состоит из 12 продуктов, а регулярно пользуются они ровно половиной. Относительно использования косметики premium, то 26% мужчин, принявших участие в опросе, иногда ее покупают, 25% – покупают постоянно и 49% – не покупают вовсе. 43% украинских мужчин выбирают экокосметику по доступным ценам, 10% – пользуются ею, несмотря на стоимость, но 47% – не обращают внимания на экологический аспект.



Как покупают косметику украинские мужчины / Инфографика 24 канала

Интересный факт: лишь 56% мужчин в Украине ходят за покупками в косметические магазины самостоятельно, а 44% признались, что косметику им покупает любимая женщина или мама.