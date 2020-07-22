Обливание холодной водой и минимум косметики: как скандинавки берегут свою красоту
Красавицы из Северной Европы отличаются своим подходом к использованию косметики. Они убеждены, что красивой женщиной является та, которая в первую очередь заботится о здоровье и свежем сияющем виде своей кожи. Поэтому у них есть определенные ритуалы, которые помогают сохранять молодость и быть красивыми.
Чтобы выбрать правильный уход за своей внешностью и сформировать идеальную бьюти-рутину для себя, стоит узнать об особенностях ритуалов красоты как можно больше. Женщины из разных уголков мира имеют собственные особые секреты, которые помогают им выглядеть красивыми, молодыми и здоровыми. Harper's Bazaar поделился знаниями жительниц северных стран.
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Секреты красоты скандинавских женщин
- Максимальная натуральность. Скандинавские красавицы стараются избегать различных химических веществ в составе косметики, а также процедур, безопасность которых еще не подтверждена. Они выбирают продукты, которые имеют натуральный состав: ягоды, морские водоросли, травы, глину.
- Ничего лишнего. Скандинавки сознательно относятся к применению косметики. Они пользуются только самым необходимым. Хотя женщины и пытаются минимизировать косметические отходы, они не отказываются от всего. Например, специальные сыворотки и маски для лица это их мастхэв.
- Местная традиция. В Скандинавии посещение бани считается обязательным, если вы хотите быть здоровыми и красивыми. После этого скандинавы обливают тело холодной водой. В сочетании эти процедуры стимулируют кровообращение. Поэтому кожа у людей, которые регулярно таким образом отдыхают, всегда остается в тонусе, сияющей, а лицо с натуральным румянцем имеет свежий вид.
- Обращение внимания на детали. По статистике в Швеции вдвое больший выбор кремов для рук, чем для лица. Это объясняется тем, что в северных странах из-за неблагоприятного климата всего страдает кожа рук. Скандинавки тоже знают, что именно руки могут рассказать об их возрасте, поэтому ухаживают за ними тщательно.
- Забота о волосах. Женщинам из Скандинавии не повезло от природы получить блестящее густые волосы. Поэтому они пытаются сделать их с помощью дополнительных средств. Чтобы иметь объемные и красивые локоны скандинавки пользуются безсульфатными и сухими шампунями, стайлингом для прикорневого объема, бальзамами и масками для объема волос, спреями-антистатиками, маслами для увлажнения и тоником, который борется с желтизной белокурых волос.
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