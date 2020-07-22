Красавицы из Северной Европы отличаются своим подходом к использованию косметики. Они убеждены, что красивой женщиной является та, которая в первую очередь заботится о здоровье и свежем сияющем виде своей кожи. Поэтому у них есть определенные ритуалы, которые помогают сохранять молодость и быть красивыми.