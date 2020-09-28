Американская популярная певица Рианна продолжает удивлять поклонников экстравагантными образами. На этот раз звезда даже создала новый осенний бьюти-тренд: использование синего цвета в макияже. Яркие стрелки на веках Рианна объединила с неожиданным оттенком помады на губах.

Звездная визажистка Присцилла Оно сделала певице Рианне яркий макияж в морском стиле. Фотографию с идеей для мейкапа мастерица опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Для создания макияжа на лице певицы Присцилла Оно использовала косметику бренда Рианны Fenty Beauty. Выпустив карандаш для век насыщенно-голубого цвета, Рианна начала новый осенний бьюти-тренд на макияж в таком оттенке. Подводка-карандаш представлена ​​в коллекции косметики Sea About It и называется Flypencil Longwear.

Икона красоты и моды Рианна делится со своими поклонниками многими вариантами макияжа и причесок. Ее монохромный макияж может стать отличной идеей для тех, кто не знает, как ярко накраситься в осенние будни. Прежде всего Присцилла выровняла тон кожи певицы с помощью тональной основы, добавила натуральный нежно-розовый румянец и создала "крылатые" стрелки на верхнем и нижнем веке обоих глаз синей подводкой. Таким образом Рианна визуально получила модный кошачий взгляд.

На губах звезды яркая красная помада, как известно, именно эта классика остается в моде для осеннего сезона. Контур губ визажистка обозначила специальным красным карандашом в тон помаде.

В частности, можно попробовать воспроизвести оригинальную прическу исполнительницы: одна часть волос причесана вперед и элегантно закручена на концах, а вторая – аккуратно закручена и зафиксирована на макушке головы. Морской образ Рианны дополнил тематический наряд синего цвета.

Добавим: в новой линейке косметики Fenty Beauty есть карандаши-подводки и в других цветах: розовые, красные, фиолетовые и золотистые лайнеры. О своей продукции Рианна говорит: "Кремовая водостойкая подводка-карандаш в 20 матовых, мерцающих, металлических и блестящих вариациях для безупречного внешнего вида".