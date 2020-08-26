Тренд на натуральный макияж получил название yoga skin и стал популярным еще в начале 2020 года. Однако впервые о нем вспомнила британская визажистка и бьюти-блогерша Сара Гилл в 2018, опубликовав видео на своей странице в инстаграме с инструкцией, как повторить незаметный макияж с эффектом влажного сияния на лице.

Cosmopolitan пишет, что мейкап yoga skin имеет нечто общее с контурингом, макияжем техникой strobing и glowing. Благодаря натуральному сиянию кожи такой макияж выглядит естественным.

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Как сделать макияж yoga skin

Визажистка Сара Гилл рассказала, что на создание макияжа yoga skin ее вдохновил вид кожи девушек, которые ходили на занятия в йога-студию. Они казались ей расслабленными и умиротворенными, а на их лице был легкий сияющий румянец.

Стоит добавить, что трендовая техника мейкапа yoga skin может не подойти обладательницам жирной кожи и женщинам, у которых есть высыпания или акне на лице.

Пошаговая инструкция

Очистите лицо и создайте на нем матовый эффект с помощью специального продукта для ухода с такой функцией.

Смешайте в ладонях несколько капель тонального крема и корректора, а затем равномерно распределите их по лицу.

Добавьте легкий румянец на скулы, на бока лба, спинку носа и подбородок.

Закрепите все минеральной пудрой.