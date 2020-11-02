Главным трендом осени является коричневое покрытие на ногтях в разных оттенках этого цвета. А именно: шоколадный маникюр. В этом сезоне однотонный насыщенный дизайн ногтей в коричневом цвете наиболее востребован.

Кроме возвращения французского маникюра, в моде остался маникюр в естественных оттенках. Но осенью главным трендом стал насыщенный шоколадный цвет на ногтях, сообщает Vogue.

К теме: Стильные идеи дизайнов маникюра, которые дополнят осенний аутфит

Шоколадный маникюр-тренд осени 2020

Осенью, а именно в ноябре, стоит забыть о нейтральном или бледно-розовом покрытии ногтей. Сезон радует расширением палитры цветов для модного осеннего маникюра. Теперь, чтобы быть стильной, можно создавать однотонный или с минималистичными узорами нейл-дизайн в серовато-коричневых, темно-красных и шоколадных оттенках.

Если вы являетесь поклонницей классического сдержанного стиля, то не переживайте, что насыщенный шоколадный цвет не подойдет к вашим ежедневным аутфитам. Ведь цветовая гамма осеннего маникюра удачно сочетается с актуальными тенденциями. Она даже обладает преимуществом – обеспечивать яркий индивидуальный эффект.

Если вы решили сделать маникюр в темно-коричневом оттенке, то выбирайте глянцевые покрытия, потому что селевой эффект способствует лучшему проявлению цвета. Также попробуйте экспериментировать с коричневым оттенком, который будет в тон коже, и сочетайте его с нюдовым макияжем. Или наоборот, подчеркивайте привлекательный светлый тон кожи контрастным темно-коричневым, а для темной кожи выбирайте лак песочного цвета.

Чтобы маникюр имел стильный вид, дополняйте его покрытием с интересным эффектом, который придаст ретро-шарм. Например, нейл-дизайн в стиле черепашьего панциря или с другими принтами. Ведь сейчас в моде перекличка современных вариантов маникюра с теми, которые были популярны в 1970-х.

Напомним, что ранее трендовым маникюром были вариации toffee nails. В этом сезоне модный нейл-дизайн немного трансформировался, но вы также можете покрывать ногти не только одним оттенком коричневого, но и комбинировать его с похожими.

Если вы любите маникюр, то больше информации ищите по ссылке.