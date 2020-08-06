Звезда американского сериала "Милые обманщицы" Шей Митчелл решила удалить несколько пигментных пятен с лица с помощью IPL-терапии. Женщина уже сделала первую процедуру, процессом проведения которой поделилась на своей странице в Инстаграме в формате видео.

Шей Митчелл сняла 3-минутное видео и опубликовала его в IGTV. Звезда показала, как проходила ее первая процедура IPL-терапии. Также она рассказала, что это и для чего ее делает.

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Актриса в видео быстро объяснила 28 миллионам своих подписчиков главную функцию IPL-терапии. Сначала звезда снимала себя в лифте с маской индивидуальной защиты и написала, что отправляется на терапию. Первая часть видео состоит из коротких кадров, Шей создавала с помощью опции "бумеранг" в Инстаграме. Затем, когда косметолог снял слой крема, нанесение которого было первым этапом процедуры, знаменитость показала свою мелазму – нарушение пигментации кожи, возникающее единичными пятнами обычно на лице или может иметь множественный характер.

Что такое IPL-терапия

Ее проводят с помощью интенсивного импульсивного света. Это процедура, которую косметологи и пластические хирурги используют для борьбы с мелазмой (гиперпигментированные пятнами на лице). До и после применения специального аппарата нужно сделать сначала подготовительные шаги в виде нанесения крема с соответствующей функцией, а затем успокоить кожу.

"Я хочу показать вам, народ, без фильтра. Это мое маленькое пятно мелазмы (показывает на участок возле глаза) и прямо здесь, на верхней губе. И это такие типичные места, где вы получите мелазму. Но чаще всего это происходит, когда молодые мамы выходят на солнце", – рассказывает на видео Шей Митчелл. Звезда добавила, что слишком нервничала, чтобы снимать фактическое лечение, так что впечатлениями поделилась уже после него.

Я чувствовала, как миллион маленьких импульсов света бьют по всему,

– призналась актриса.

Видео Шей Митчелл завершается кадрами, которые она сделала через неделю. Она выразила свое восхищение IPL-терапией: "Это прогресс, как видите. Безусловно, эффект заметен, но специалисты рекомендуют еще сделать 1-2 процедуры".