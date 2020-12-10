Американская модель и телезвезда Хейли Бибер имеет привлекательную внешность, но ее поклонники чаще всего обращают внимание на идеальную кожу звезды. Известно, что о красоте лица нужно заботиться с юного возраста, чтобы предотвратить преждевременное старение. Хейли также знает об этом, поэтому ежедневно придерживается собственной бьюти-рутины.

Хейли Бибер поделилась своим ритуалом ежедневного ухода за кожей, сообщает Glamour. В инстаграм-историях на своей странице модель подробно рассказала, как и какую косметическую продукцию по уходу использует.

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Как Хейли Бибер ухаживает за кожей

Модель и жена известного певца Джастина Бибера призналась, что карантин пошел ей на пользу. Ведь у Хейли было много времени, чтобы создать идеальную систему ухода за лицом и телом. Если вы не успели посмотреть инстаграм-истории звезды, в которых она открыла тайны собственной бьюти-рутины, то читайте о главных шагах ниже

Шаг 1. Утром модель наносит специальную маску под глаза или накладывает патчи. Через 10 минут она переходит к следующему шагу.

Утром модель наносит специальную маску под глаза или накладывает патчи. Через 10 минут она переходит к следующему шагу. Шаг 2. Для ухода за лицом Хейли использует 2 сыворотки – пептидную и увлажняющую с ниацинамидом. Продукты нужно наносить на едва влажную кожу. Ниацинамид обладает успокаивающим свойством, а также помогает избавиться от пигментных пятен, сужает поры и выравнивает тон.



Уход за кожей Хейли Бибер / Фото Instagram / @haileybieber