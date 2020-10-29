Сохранить роскошную шевелюру осенью и зимой трудно, ведь именно в эту пору волосы склонны к выпадению. Обычно появление проблемы провоцируют разнообразные факторы: неблагоприятная экология, неправильное питание, гормональный сбой, погода и другие. Однако можно попытаться прекратить выпадение волос и улучшить их состояние.

Выпадение волос, повышенное артериальное давление, плохая память и другие проблемы осенью появляются из-за естественного понижения уровня гормона эстрогена, пишет Harper's Bazaar.

Однако попытаться исправить ситуацию стоит.

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Как остановить выпадение волос осенью

Потребляйте растительные продукты, которые содержат фитоэстрогены. На сезонные гормональные изменения трудно повлиять, но фитоэстрогены обладают свойствами, которые похожи на натуральный эстроген. Благодаря им можно восстановить дефицит упомянутого гормона. Таким образом корни волос будут крепче и они не будут выпадать с такой интенсивностью.

Фитоэстрогены можно найти в виде БАДов, но перед приемом нужно проконсультироваться с врачом. Также попробуйте путь добавления этих компонентов в свой рацион. Употребляйте растительные продукты: орехи, сою, лен, пшеницу и бобы.

В частности, распространенной причиной выпадения волос являются скачки температуры. Чтобы уберечь свою шевелюру, не выходите на улицу из теплого помещения без головного убора. Если выбрать стильный берет или модную шапку, то вы не только защитите кожу головы от холода, но и удачно дополните свой образ.

Выпадение волос также провоцирует нарушенное состояние нервной системы. Стресс отражается, кроме значительной потери волос, на общем внешнем виде. Чтобы восстановить психологическое равновесие, специалисты советуют прежде всего получать здоровый сон, нормализовать питание, не перегружать организм и находить время на отдых.

Вышеизложенные рекомендации следует сочетать с правильным уходом за волосами, который будет обращен на борьбу с выпадением волос. Используйте безсульфатные шампуни, маски с натуральными маслами, спите на шелковой наволочке или перед сном надевайте тюрбан.

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