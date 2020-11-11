Маникюр в серебристых тонах – это то, что нужно успеть попробовать в ноябре. Серебристый нейл-дизайн появился в индустрии красоты еще раньше, но именно в последний месяц осени бьюти-эксперты назвали его трендовым. Кроме однотонного покрытия, вы можете экспериментировать с артом или наклейками на ногти соответствующего цвета.

От металлики до глиттера: Glamour собрал наиболее актуальные идеи маникюра в серебристых тонах, которые стоит воссоздать на своих ногтях еще в ноябре.

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Идеи для серебристого маникюра

Некоторые из идей "серебряного маникюра" можно также применить для вечера празднования Нового года. Однако именно осенью об актуальности серебристого цвета мировые трендсеттеры говорят не только в одежде, но и маникюре. Попробуйте создать на своих ногтях дизайн с использованием специальной пудры для втирания, голографического глиттера или больших блесток в разных формах. Если вы предпочитаете более классические варианты, то просто покройте все ногти серебристым лаком.

Выбрав серебристый акцент в маникюре, вы можете также создать дополнительный дизайн. Например, используйте блестки, ленты, благодаря которым может получиться оригинальный френч, фантазируйте с градиентом с помощью специальной пудры. Однако в серебристом маникюре важно сохранять предел стильного минимализма, чтобы не преувеличить.

Что касается дополнительных аксессуаров, то обратите внимание на серебристые звезды или другие стразы, которые мерцают на свету. Чтобы их использовать в нейл-дизайне, вы можете даже обойтись без цветного покрытия. Прозрачной базы будет достаточно.

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