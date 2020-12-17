Пикси – стильная, изысканная, элегантная и сексуальная. Эта стрижка пользуется популярностью не только у современных женщин, но и в свое время была фавориткой таких икон стиля и красоты, как Миа Фэрроу и Твигги. Если вы хотите кардинальных изменений имиджа, то стрижка пикси станет удачным решением.

Стрижка женщины должна давать ей не только хорошее настроение, но и сексуальность. Cosmopolitan собрал различные варианты пикси на известных женщинах всех времен, которых hair-эксперты считают наиболее привлекательными.

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Модные и сексуальные стрижки пикси

Миа Фэрроу

Сиена Миллер

Рианна

Энн Хэтэуэй

Шарлиз Терон

Мишель Уильямс

Скарлетт Йоханссон

Сиара

Холзи

Зои Кравиц