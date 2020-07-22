Австралийская модель Эль Макферсон была звездой фэшн-индустрии в 90-х. Она стала хорошо известна благодаря своему рекордному шестикратному появлению на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Теперь знаменитости 56 лет, но она дальше заботится о своем внешнем виде и ей удается продлевать свою молодость.