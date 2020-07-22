Секреты вечной молодости: как модели Эль Макферсон в 56 удается выглядеть на 30
Австралийская модель Эль Макферсон была звездой фэшн-индустрии в 90-х. Она стала хорошо известна благодаря своему рекордному шестикратному появлению на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Теперь знаменитости 56 лет, но она дальше заботится о своем внешнем виде и ей удается продлевать свою молодость.
Сегодня Эль Макферсон – бизнес-леди и телеведущая. Ей известны секреты и хитрости, которые помогают красиво и молодо выглядеть в течение многих лет. Журнал Grazia узнал, какие именно.
Читайте также: Звезду не узнать: Наталья Могилевская поразила поклонников ярким макияжем
Как сохранить молодость
- Никаких экспериментов с прической. Модель не меняет прическу уже 30 лет. Бытует мнение, что секрет красоты локонов Эль в том, что после мытья шампунем она ополаскивает волосы пивом.
- Макияж из 70-х. Преимущества в мейкапе модели тесно связаны с периодом ее рождения. Модель росла в 70-х годах, поэтому и перенесла тренды тогдашнего макияжа в настоящее. До сих пор она рисует себе стрелки с дымчатым эффектом, придает объем ресницам с помощью туши, а на губы наносит специальный блеск, который делает их визуально пухлыми. В макияже звезды преобладают нюдовые оттенки, которые не добавляют возраста ее лицу.
- Любовь к загару. Модели нравится минимализм во всем, но это не касается загара. Она любит загорать так, чтобы кожа приобрела шоколадный оттенок. Женщина отмечает, что ультрафиолетовые лучи повышают иммунитет, поэтому Эль Макферсон находит способы загореть независимо от поры года. Но даже тогда следует использовать солнцезащитные средства.
- Здоровый образ жизни. Сохранять молодость модели помогают регулярные тренировки в фитнес-клубе. Кроме фитнеса с другом-тренером Джеймсом Дуйганом, женщина любит серфинг, хайкинг, теннис, езду верхом, пилатес, йогу и другие активные занятия.
- Секретная диета. У Эль составлен специальный рацион питания по группе крови. Также утром она пьет стакан воды с лимоном, ест гранолу с йогуртом. Обед и ужин у нее состоят из овощей и рыбы. Также модель не употребляет сладостей.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter