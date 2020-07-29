Каждая женщина может выглядеть как первая леди: секреты красоты Жаклин Кеннеди
Ее также называли Джеки. Она была одной из самых популярных женщин своего времени и образцом красоты и стиля для многих. 28 июля Жаклин Кеннеди могла бы праздновать свой 91 день рождения. Несмотря на то, что первая леди умерла давно, секреты ее красоты, которыми может воспользоваться каждая женщина, актуальны даже сегодня.
У Жаклин Кеннеди были особые бьюти ритуалы. Harper's Bazaar пишет, что первая леди могла бы себе позволить продукцию самых дорогих косметических брендов, но пользовалась только проверенными средствами с натуральным составом.
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Секреты красоты Жаклин Кеннеди
- Даже во время путешествий Жаклин пользовалась любимым мылом для умывания Dead Sea Mud Soap, производимого американской маркой Erno Laszlo. Его главным свойством была возможность заживлять и укреплять кожу благодаря минералам в составе. Также с помощью мыла мягко удалялись ороговевшие частички кожи с помощью гранул соли и натуральных масел.
- Первая леди не изменяла своему аромату. Она пользовалась духами Lovely Patchouli 55 от французского парфюмерного дома House of Krigler. Они пахли амброй, пачули и бергамотом.
- Джеки одной из первых начала популяризировать широкие и густые брови. Они всегда были у нее идеально уложенными. Сначала первая леди тщательно красила их специальным карандашом, а затем растушевывала продукт кистью для бровей. Завершающим этапом у нее была фиксация бровей гелевым стайлером.
- Первая леди часто носила платок не только из-за моды, но и когда ей нужно было срочно выйти в свет, а времени на укладку волос не было. Также вместо консилера для маскировки темных кругов под глазами она иногда надевала солнцезащитные очки.
- Вредной привычкой Жаклин было курение, от которого она не отказалась до конца своих дней. Чтобы замедлить проявления старения на своем лице, женщина пользовалась кремом Phormula 3-9 Repair Cream от Erno Laszlo. Он не был бюджетным, но защищал кожу от негативного воздействия внешних факторов и оксидативного стресса.
- В макияже первая леди предпочитала минимализм. Однако всегда делала яркий акцент на губах. Она любила, чтобы красная помада подходила к ее модному красному наряду.
- Прическа Жаклин Кеннеди была одним из главных трендов того времени. Но секрет замечательного состояния ее волос до сих пор всех интересует. Личный стилист Жаклин, Питер Ламас, порекомендовал своей клиентке наносить лавандовое масло на концы волос для дополнительной защиты.
- Из-за регулярных путешествий на море и любви к солнцу и загару у Жаклин Кеннеди появились пигментные пятна. Она маскировала их с помощью тонального крема Flawless Finish Foundation от Elizabeth Arden, который также выравнивал тон кожи и визуально делал лицо свежим.
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