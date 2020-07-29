Ее также называли Джеки. Она была одной из самых популярных женщин своего времени и образцом красоты и стиля для многих. 28 июля Жаклин Кеннеди могла бы праздновать свой 91 день рождения. Несмотря на то, что первая леди умерла давно, секреты ее красоты, которыми может воспользоваться каждая женщина, актуальны даже сегодня.