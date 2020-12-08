Новый драматический мини-сериал от НВО "Отыграть назад", в котором Николь Кидман идеально сыграла роль главной героини Грейс Фрейзер, собрал много положительных видео. Немало комплиментов сразу после первой серии получила сама Николь. Поклонники обратили внимание на ее красоту и естественный макияж, который удачно подчеркивал преимущества внешности актрисы.

Каштановые спиральные кудри Николь Кидман в сериале "Отыграть назад" спровоцировали также бурные обсуждения в соцсетях. Однако секреты естественного макияжа звезды поклонники хотели узнать еще больше. Vogue открыл все бьюти-секреты.

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Секреты естественного макияжа Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"

Стратегию создания мягкого и натурального макияжа для главной героини сериала "Отыграть назад" разрабатывали кинорежиссер Сюзанна Бир и визажистка Кира Панченко. Совершенная кожа, здоровый румянец и эффект зацелованных губ добавляют Николь Кидман в фильме безупречный вид.

Режиссер Сюзанна Бир дала Кире Панченко конкретные указания по мейк-апу Грейс Фрейзер. Она отметила: "Хочу, чтобы ее стиль был богемным и уникальным. С диким, кудрявыми рыжими волосами макияж Грейс должен быть менее драматичным и более естественным. Она должна иметь вид, будто не тратит больше 5 минут на свой макияж, его можно создать даже в такси с помощью увлажняющего крема, румян, туши и помады для губ. Готово".

Чтобы придать коже Николь Кидман сияния, визажистка брала за основу под макияж увлажняющий крем, затем наносила жидкий тональный продукт Cle de Peau Radiant Fluid с каплей масла календулы In Fiore.

Николь имеет прекрасную кожу, поэтому я не люблю покрывать ее слишком сильной тональной основой, чтобы она не теряла естественного сияния,

– рассказывает Кира Панченко.

Свежести лицу главной героини сериала "Отыграть назад" добавили с помощью сочетания хайлайтера и нежного оттенка румян на "яблоках" щек. На веки Николь визажистка нанесла прозрачный оттенок специального косметического продукта от Armani, который образует эффект морозности. На ресницах актрисы можно заметить несколько слоев туши, а на губах или теплый бежевый оттенок помады или темно-розовый. Панченко объяснила, что использовала прозрачные или полупрозрачные цвета декоративной косметики, чтобы подчеркнуть светлую кожу Николь Кидман.

Такой вариант макияжа действительно легко и быстро воспроизвести. Естественный макияж Николь Кидман в сериале "Отыграть назад" подойдет для дополнения образа для работы или для учебы.