Обладательницам тонких волос больше всего хочется сделать их густым и объемным. А тем, кому уже посчастливилось иметь пышную шевелюру, нужно ее беречь. Если вы хотите покрасоваться роскошными локонами, то посодействуйте улучшению их состояния.

Когда женщины имеют тонкие и поврежденные волосы, обычно они пытаются скрыть их в тугом хвостике. Но из ситуации нужно искать выход. Правильный уход, действенные советы и несколько лайфхаков от Cosmopolitan помогут вам в этом.

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Как сделать волосы густыми

Начните с элементарного – использование шампуня и кондиционера для роста волос. Хотя сульфаты быстро удаляют жир с ваших волос, но они также сушат их, жестко действуют на кожу головы, которая предположительно будет шелушиться от постоянного использования средств с содержанием сульфатов. Если вам необходимо сделать пряди своих волос более сильными и крепкими, то попробуйте безсульфатные шампуни и кондиционеры.

Уход за волосами / Фото Pexels

Выбирайте средства, предназначенные специально, чтобы увеличить густоту волос. Это могут быть термозащитные спреи, сухие шампуни, лаки и гели для фиксации волос. Однако обращайте внимание, чтобы эта продукция не тестировалась на животных, не содержала глютена и сульфатов.

Это могут быть термозащитные спреи, сухие шампуни, лаки и гели для фиксации волос. Однако обращайте внимание, чтобы эта продукция не тестировалась на животных, не содержала глютена и сульфатов. Крутите локоны. Этот лайфхак поможет визуально придать объем волосам. Берите по тонкой пряди волос и создавайте волны с помощью специального аксессуара. Не забывайте использовать термозащиту.

Этот лайфхак поможет визуально придать объем волосам. Берите по тонкой пряди волос и создавайте волны с помощью специального аксессуара. Не забывайте использовать термозащиту. Выберите свой тип локонов. Разновидностей локонов существует много. Попробуйте на себе несколько вариантов и поймите, какой тип будет удачным в соответствии с особенностями ваших волос.

Разновидностей локонов существует много. Попробуйте на себе несколько вариантов и поймите, какой тип будет удачным в соответствии с особенностями ваших волос. Глубокое очищение кожи головы. Все частицы средств, которые мы используем для ухода за волосами, остаются на коже головы. Таким образом они закупоривают места вокруг корней волос и снижают скорость их роста. Поэтому нужно раз в неделю пользоваться специальными шампунями для глубокой очистки.

Все частицы средств, которые мы используем для ухода за волосами, остаются на коже головы. Таким образом они закупоривают места вокруг корней волос и снижают скорость их роста. Поэтому нужно раз в неделю пользоваться специальными шампунями для глубокой очистки. Измените сторону, на которую привыкли причесываться. Объема волосам можно добавить, если зачесать их на другую сторону, чем обычно. Для усиления эффекта можете воспользоваться порошком для объема и начесать волосы у корней. Результат мгновенный.

Как избежать проблем с волосами / Фото Pexels