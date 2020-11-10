Увлажняющее средство является одной из важнейших составляющих рутины ухода за кожей в холодные времена года. Однако не всегда стоит тратить много денег на покупку этого чудодейственного крема. Его можно приготовить собственноручно в домашних условиях по такому рецепту, который больше всего подойдет вашему типу кожи.

Чтобы сделать увлажняющее средство самостоятельно, вам не понадобятся экзотические ингредиенты. Вероятно, большинство из них есть у вас на кухне. Поэтому выбирайте тот рецепт от Byrdie, который предназначен вашему типу кожи, приготовьте увлажнитель и используйте против сухости кожи.

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Как приготовить увлажняющее средство дома своими руками

Увлажняющий крем из сливочного масла для сухой и комбинированной кожи

Что вам понадобится?

1/4 чашки масла ши;

1/4 чашки масла какао (можно использовать и обычное сливочное масло, но какао лучше увлажняет кожу и помогает средства эффективнее впитываться в нее);

2 столовые ложки оливкового масла.

Первым делом нужно растопить масло какао на водяной бане или в микроволновой печи. Для этого будет достаточно несколько секунд. Соедините все ингредиенты в одной емкости и перемешайте. Теперь дайте смеси полностью затвердеть. Важно получить консистенцию, как у масла.

Затвердевшую смесь положите в удобную для использования баночку. Такого средства вам хватит на 6-8 месяцев. Чтобы лишний раз не оставлять на креме микробы с рук, пользуйтесь специальной лопаткой для нанесения.



Как пользоваться увлажняющим средством / Фото Pexels

Коктейль из лесного ореха для жирной кожи

Что вам понадобится?

1 столовая ложка масла фундука;

1 столовая ложка масла авокадо;

1 столовая ложка кунжутного масла (или масла жожоба).

3 вида масел необходимо совместить в одной небольшой бутылке-капельнице. Чтобы они перемешались, осторожно встряхните бутылку. Такой порции хватит на 12 применений. Поскольку этот увлажнитель не в виде лосьона или крема, которые нужно набирать руками, то вы минимизируете шансы занести в продукт бактерии.

Косметологи рекомендуют такое увлажняющее средство втирать в лицо перед сном, а утром смывать. Или 1-2 капли нанести перед созданием макияжа, когда масла впитаются в кожу, то остатки следует удалить полотенцем.



Ингредиенты для приготовления увлажняющего средства / Фото Pexels

Увлажняющее и антибактериальное средство для жирной и склонной к угрям кожи

Что вам понадобится?

2 столовые ложки лавандовой воды;

1 столовая ложка воды перечной мяты;

1 столовая ложка гамамелиса;

5-10 капель лавандового масла.

Смешайте все компоненты в специальной бутылке для распыления средства, и хорошо встряхните. В течение 6 месяцев нужно использовать содержимое бутылки, потому что оно потеряет свои увлажняющие свойства. Смесь сможет оздоровить и улучшить состояние кожи, склонной к угрям.