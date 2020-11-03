Как сделать ресницы гуще и длиннее с помощью макияжа: 6 советов от визажистов
У визажистов есть собственные бьюти-тайны, которые помогают им визуально делать ресницы густыми и длинными. Они поделились 6 советами, которые стоит вспомнить во время создания макияжа, чтобы получить в итоге эффект желанных ресниц.
Чтобы отрастить ресницы, нужно потратить много времени на их восстановление и правильный уход. Пока вы работаете над этим, то можете воспользоваться советами для макияжа глаз отCosmopolitan.
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Как сделать ресницы густыми и длинными
- Используйте пудру. Нанесите тушь на ресницы, как всегда, но, не дав ей высохнуть, сразу распределите по ресницам пудру с помощью специальной пушистой кисти. После этого еще раз прорисуйте ресницы тушью.
- Комбинируйте 2 цвета. Это действенный лайфхак, эффект после которого будет заметным на любых ресницах. Сначала вам необходимо накрасить ресницы одним слоем черной туши, а затем еще одним – цветной (или коричневой, если вы брюнетка), и снова нанесите черную тушь. Пигмент цветного продукта удачно будет выделяться под черным слоем и визуально добавлять ресницам объем.
- Прорисуйте линию роста ресниц. Чтобы ресницы казались гуще, нужно заполнить пространство между каждым волоском. Для этого наберите на кисть со скошенным концом черную гелевую подводку или используйте стойкий карандаш, и тщательно и осторожно заштриховывайте линию роста ресниц. Затем нанесите тушь привычным способом.
- Начинайте с конца. Нужно наносить тушь сначала на кончики ресниц, давать им немного времени, чтобы они высохли, а затем переходить к окрашиванию всей длины ресниц. Когда вы создаете на кончиках эффект утолщения, то ресницы кажутся гуще.
- Красьте зигзагообразными движениями. Если вы привыкли красить ресницы просто проводя щеточкой снизу вверх, то измените этот стиль на зигзагообразный: колебательными движениями слева направо и наоборот наносите тушь на ресницы. Таким образом на каждую попадает большее количество продукта.
- Маленькая стрелка. Чтобы визуально удлинить ресницы, не нужно рисовать полноценную стрелку подводкой. Достаточно лишь создать черную стрелочку на внутренних уголках глаз, но сделать длиннее и вывести за угол на 1-2 миллиметра.
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