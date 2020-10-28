Известный визажист и ютуб-блогер Джеймс Чарльз на лице популярной модели и предпринимательницы Кайли Дженнер показал, как сделать искусственную открытую рану на Хэллоуин. Такой грим подойдет к любому образу и будет смотреться очень эффектно. Вряд ли кому-то удастся превзойти ваш макияж на вечеринку по случаю Хеллоуина.

24 канал поделился видео Джеймса Чарльза и Кайли Дженнер, которое блогер опубликовал на своем ютуб-канале. За 16 минут визажист сделал модели искусственную открытую рану в виде крупной царапины на щеке.

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Как сделать открытую рану на Хэллоуин

Открытые раны, искусственная кровь и синяки-очень популярный грим для празднования Хэллоуина. Ведь такой яркий и оригинальный макияж уместно создавать только по особому случаю. Магическое настроение праздника Дня Всех Святых идеально этому будет способствовать. Чтобы сделать открытую рану на лице, воспользуйтесь идеей от Джеймса Чарльза и Кайли Дженнер.

Джеймс Чарльз сделал царапину на лице Кайли Дженнер для Хеллоуина: