Как сделать новогодний макияж с эффектом металлик: пошаговая инструкция
Чтобы новогодний образ был безупречным, нужно завершить его идеальным макияжем. Поскольку "покровителем" в следующем году будет белый металлический Бык, то мейк-ап в похожем стиле будет модным выбором для празднования Нового года. Чтобы научиться делать макияж с эффектом металлик, вам понадобится полезная пошаговая инструкция.
Чтобы взгляд был выразительным и сияющим, стоит всегда под рукой иметь палетку шимерних теней для век. Они также пригодятся для создания новогоднего макияжа с эффектом металлик. Grazia поделился советами, как воссоздать такой мейк-ап, а вы выбирайте, акцентом в нем будет или ходное сияние на веках, или теплый блеск золота.
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Как сделать макияж на Новый год с эффектом металлик
- Подготовьте кожу. Прежде всего воспользуйтесь термальной водой, что увлажнит и тонизирует кожу, а также наполнит ее свежестью и минеральными веществами. Чтобы макияж выглядел более профессионально и был устойчивым, воспользуйтесь дополнительно увлажняющим лосьоном. А потом переходите к нанесению тонального средства.
- Выровняйте тон. Выбирайте тональную основу с легкой текстурой и эффектом светоотражения. Равномерно распределите продукт по лицу. Чтобы скрыть мелкие недостатки кожи и темные круги вокруг глаз, воспользуйтесь специальным корректором. Макияж в стиле металлик не предусматривает акцента на губы, поэтому вы можете покрыть их полупрозрачным бальзамом уже на данном этапе, чтобы он хорошо увлажнил их, защитил и добавил привлекательного блеска и объема.
- Работайте над контурами лица. Закрепите результаты предыдущего шага в макияже легкой пудрой. Важно, чтобы оттенок пудры был таким, как у тонального крема. Чтобы получить красивую и выразительную тень на скулах, нанесите под них немного бронзера, который необходимо тщательно растушевать. Также этим продуктом можно контурировать другие участки лица, например: нос, подбородок или лоб. Если вы еще не умеете делать макияж профессионально, вместо кремового бронзера выберите продукт пудовой текстуры, чтобы легче контролировать его нанесение. В частности, свежести лицу можно добавить, если покрыть участки скул, которые выступают, и внутренние уголки глаз хайлайтером.
- Создание эффекта металлик. Чтобы дымка была эффектной, используйте кремовые тени, потому что они более устойчивы, ими легче рисовать веки и растушевывать. Выделить цвет глаз можно, если нанести тени оттенка, который будет контрастировать с их цветом. Например, обладательницам карих глаз лучше выбирать серебристые тени, а голубоглазым красавицам следует обратить внимание на золотые, бронзовые, медные оттенки теней. Сияние на глазах будет казаться эффектным, если поверх теней влажным методом нанести тонкий слой хайлайтера.
- Последний шаг. Завершая макияж, не забудьте прорисовать линию роста ресниц коричневым карандашом, а ресницы накрасить черной тушью. Также сделайте укладку бровей с помощью прозрачного геля-фиксатора, а перед этим расчешите их специальной щеточкой.
Такой макияж будет иметь аккуратный и стильный вид. Если придерживаться последовательности, то его сможет повторить каждый из вас, и выглядеть великолепно в ночь Нового года.
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