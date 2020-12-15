Чтобы новогодний образ был безупречным, нужно завершить его идеальным макияжем. Поскольку "покровителем" в следующем году будет белый металлический Бык, то мейк-ап в похожем стиле будет модным выбором для празднования Нового года. Чтобы научиться делать макияж с эффектом металлик, вам понадобится полезная пошаговая инструкция.

Чтобы взгляд был выразительным и сияющим, стоит всегда под рукой иметь палетку шимерних теней для век. Они также пригодятся для создания новогоднего макияжа с эффектом металлик. Grazia поделился советами, как воссоздать такой мейк-ап, а вы выбирайте, акцентом в нем будет или ходное сияние на веках, или теплый блеск золота.

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Как сделать макияж на Новый год с эффектом металлик

Подготовьте кожу. Прежде всего воспользуйтесь термальной водой, что увлажнит и тонизирует кожу, а также наполнит ее свежестью и минеральными веществами. Чтобы макияж выглядел более профессионально и был устойчивым, воспользуйтесь дополнительно увлажняющим лосьоном. А потом переходите к нанесению тонального средства.

Выровняйте тон. Выбирайте тональную основу с легкой текстурой и эффектом светоотражения. Равномерно распределите продукт по лицу. Чтобы скрыть мелкие недостатки кожи и темные круги вокруг глаз, воспользуйтесь специальным корректором. Макияж в стиле металлик не предусматривает акцента на губы, поэтому вы можете покрыть их полупрозрачным бальзамом уже на данном этапе, чтобы он хорошо увлажнил их, защитил и добавил привлекательного блеска и объема.

Выбирайте тональную основу с легкой текстурой и эффектом светоотражения. Равномерно распределите продукт по лицу. Чтобы скрыть мелкие недостатки кожи и темные круги вокруг глаз, воспользуйтесь специальным корректором. Макияж в стиле металлик не предусматривает акцента на губы, поэтому вы можете покрыть их полупрозрачным бальзамом уже на данном этапе, чтобы он хорошо увлажнил их, защитил и добавил привлекательного блеска и объема. Работайте над контурами лица. Закрепите результаты предыдущего шага в макияже легкой пудрой. Важно, чтобы оттенок пудры был таким, как у тонального крема. Чтобы получить красивую и выразительную тень на скулах, нанесите под них немного бронзера, который необходимо тщательно растушевать. Также этим продуктом можно контурировать другие участки лица, например: нос, подбородок или лоб. Если вы еще не умеете делать макияж профессионально, вместо кремового бронзера выберите продукт пудовой текстуры, чтобы легче контролировать его нанесение. В частности, свежести лицу можно добавить, если покрыть участки скул, которые выступают, и внутренние уголки глаз хайлайтером.

Создание эффекта металлик. Чтобы дымка была эффектной, используйте кремовые тени, потому что они более устойчивы, ими легче рисовать веки и растушевывать. Выделить цвет глаз можно, если нанести тени оттенка, который будет контрастировать с их цветом. Например, обладательницам карих глаз лучше выбирать серебристые тени, а голубоглазым красавицам следует обратить внимание на золотые, бронзовые, медные оттенки теней. Сияние на глазах будет казаться эффектным, если поверх теней влажным методом нанести тонкий слой хайлайтера.

Чтобы дымка была эффектной, используйте кремовые тени, потому что они более устойчивы, ими легче рисовать веки и растушевывать. Выделить цвет глаз можно, если нанести тени оттенка, который будет контрастировать с их цветом. Например, обладательницам карих глаз лучше выбирать серебристые тени, а голубоглазым красавицам следует обратить внимание на золотые, бронзовые, медные оттенки теней. Сияние на глазах будет казаться эффектным, если поверх теней влажным методом нанести тонкий слой хайлайтера. Последний шаг. Завершая макияж, не забудьте прорисовать линию роста ресниц коричневым карандашом, а ресницы накрасить черной тушью. Также сделайте укладку бровей с помощью прозрачного геля-фиксатора, а перед этим расчешите их специальной щеточкой.

Такой макияж будет иметь аккуратный и стильный вид. Если придерживаться последовательности, то его сможет повторить каждый из вас, и выглядеть великолепно в ночь Нового года.