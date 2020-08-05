Домашний уход за кожей лица может быть полезным, если знать, какие ингредиенты для этого нужно использовать. Маски для лица с огурцом увлажняют и омолаживают кожу благодаря свойствам, которыми обладает этот овощ.

Рецепты масок для лица из огурца, которыми поделился Harper's Bazaar, пригодятся летом, когда кожу необходимо быстро увлажнить и освежить. Также они состоят из базовых компонентов и их просто повторить.

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Польза маски из огурца

Огурец на 95% состоит из воды, поэтому хорошо питает кожу необходимой влагой. Также он способствует улучшению цвета кожи, поддерживает ее в тонусе и предотвращает появление отеков. В частности, в составе овоща есть витамины A, группы B, C, E, PP, H, K и органические кислоты. Таким образом огурец в уходе за кожей выполняет антиоксидантную функцию, замедляет старение, осветляет и питает кожный покров.

Как приготовить маску из огурца в домашних условиях

Для глаз

Предварительно положите огурец в холодильник на 15 минут. Затем нарежьте его тоненькими полукольцами и положите на участок кожи вокруг глаз. Стоит наносить продукт только на очищенную кожу и оставлять его на ней на 15-20 минут. После этого используйте тоник для лица и увлажняющий крем.

Чтобы успокоить кожу после загара

Четверть охлажденного огурца нужно натереть на терке. Добавьте в емкость с ним 1 столовую ложку сока алоэ вера. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 10-15 минут. Чтобы избежать дискомфорта, можете положить марлю или салфетку на лицо. Затем удалите остатки с помощью прохладной воды и воспользуйтесь увлажняющим средством.

Освежающий тоник

Вам понадобится сок арбуза и огурца. Ингредиенты нужно смешать в пропорции 1:1. Храните приготовленный тоник в холодильнике в удобной для использования емкости. Когда коже потребуется увлажнение, то наносите прохладную жидкость с помощью пальцев или ватного диска.

Осветляющая маска

Для ее приготовления необходимо смешать сок огурца и лимона в пропорции 3:1. Жидкость следует наносить на кожу лица и смывать прохладной водой через 15 минут.