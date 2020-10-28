Бетина Голдштейн – известная мастерица маникюра из Лос-Анджелеса. Ее услугами пользуются многие голливудские звезды. Также женщина активно делится новыми вариантами для маникюра на своей странице в Инстаграме. Недавно она продемонстрировала на видео, как создать нейл-дизайн со змеиным принтом в красном оттенке.

Бетина Голдштейн показала, как сделать яркий маникюр своими руками, рассказывает "Новое время". Nail-эксперт сняла видео с пошаговой инструкцией и опубликовала его на своей инстаграм-странице.

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Как сделать маникюр со змеиным принтом

Создать нейл-дизайн со змеиным принтом, как показала Бетина, смогут даже те, кто не обладает специальными навыками. Такой эффектный дизайн легко воссоздать в домашних условиях.

Чтобы сделать маникюр техникой, которую придумала Бетина Голдштейн, вам понадобится ткань с мелкой сеткой, зубная щетка и обычная заколка для волос. С помощью этих предметов можно создать эффект змеиной кожи на ногтях.

Когда журнал V Magazine предложил мне создать дизайн ногтей с помощью обычных вещей из дома, я хотела представить что-то оригинальное. Я использовала зубную щетку, булавку и разрезала старый мешок для белья, чтобы получить небольшой лоскуток ткани с сеткой. В качестве основы я выбрала насыщенный красный лак, чтобы придать маникюру ощущение рок-н-ролла,

– поделилась впечатлениями мастерица маникюра.

В частности, на своей инстаграм-странице Бетина опубликовала фотографии с вариантами нейл-дизайна в стиле змеиной кожи, которые также можно играть, используя вищепоказану технику.

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