Идеальный маникюр в домашних условиях: советы для удачного результата
Современная женщина должна уметь самостоятельно выполнять различные бьюти-процедуры. Ведь карантин доказал, что поход в салон красоты не всегда может быть доступным. Среди этих навыков также есть маникюр. Его можно качественно сделать в домашних условиях, если знать важные советы.
Чтобы облегчить процесс создания маникюра дома, стоит узнать некоторые советы. Новый канал поделился секретами идеального маникюра.
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Как сделать идеальный маникюр в домашних условиях
- Правильный выбор пилочки. Это основной инструмент для создания красивого маникюра. Обладательницам крепкой ногтевой пластины следует выбирать пилочку с песочным или сапфировым напылением. Мелкозернистую пилочку с полукруглыми концами применяйте для формирования тонких и ломких ногтей.
- Не подпиливайте ногти, когда они влажные. Таким образом вы поспособствуете их расслоение. Создавайте форму ногтей только тогда, когда они полностью сухие, и двигайтесь в одном направлении: от кончика ногтевой пластины к ее лунке.
Идеальный маникюр своими руками / Фото Unsplash
- Выбирайте удачную форму ногтя. Полагайтесь не только на собственные предпочтения. Важно, подойдет ли та или иная форма ногтей вашей руке. Например, на широкой ладони красиво смотрятся ногти средней длины и квадратной формы. Универсальными считают классические овальные ногти.
- Перед маникюром делайте процедуру, которая поможет укрепить ногти. Используйте морскую соль. Вам понадобится емкость с теплой водой и 2-3 столовые ложки морской соли. Опустите руки в жидкость на 10-15 минут. Для усиления эффекта и смягчения кожи рук добавьте несколько капель оливкового масла.
- Избавьтесь от кутикулы без использования ножниц. Нанесите на кутикулу специальное масло и через 5 минут осторожно удалите остатки апельсиновой палочкой. Такой метод считают европейским.
- Используйте базовое покрытие. Лак не будет влиять негативно на ваши ногти, если под ним будет слой специальной основы. Также этот шаг нужен для того, чтобы выровнять ногтевую пластину и избежать проявления другого цвета лака на ногтях.
Особенности создания маникюра дома / Фото Unsplash
- Выбор лака. Перламутровые лаки и покрытия в светлых оттенках наносите тогда, когда хотите визуально добавить длины коротким ногтям. Однако, имея ногтевую пластину с определенными дефектами, не красьте ее такими лаками.
- Сузить широкие ногти поможет простой лайфхак. Просто оставьте по бокам края ногтей бесцветными, покройте цветным лаком только середину.
- Если хотите лучшей стойкости лака на ногтях, то делайте маникюр тогда, когда согреете руки и они будут теплыми.
- Цвет лака для маникюра выбирайте в соответствии с трендами. Ведь каждый раз появляются оригинальные идеи, как можно украсить свои руки нейл-артом.