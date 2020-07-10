Идеальный маникюр в домашних условиях: советы для удачного результата

Современная женщина должна уметь самостоятельно выполнять различные бьюти-процедуры. Ведь карантин доказал, что поход в салон красоты не всегда может быть доступным. Среди этих навыков также есть маникюр. Его можно качественно сделать в домашних условиях, если знать важные советы.

Чтобы облегчить процесс создания маникюра дома, стоит узнать некоторые советы. Новый канал поделился секретами идеального маникюра. Стоит знать: Как быстро отрастить ногти в домашних условиях Как сделать идеальный маникюр в домашних условиях Правильный выбор пилочки. Это основной инструмент для создания красивого маникюра. Обладательницам крепкой ногтевой пластины следует выбирать пилочку с песочным или сапфировым напылением. Мелкозернистую пилочку с полукруглыми концами применяйте для формирования тонких и ломких ногтей.

Это основной инструмент для создания красивого маникюра. Обладательницам крепкой ногтевой пластины следует выбирать пилочку с песочным или сапфировым напылением. Мелкозернистую пилочку с полукруглыми концами применяйте для формирования тонких и ломких ногтей. Не подпиливайте ногти, когда они влажные. Таким образом вы поспособствуете их расслоение. Создавайте форму ногтей только тогда, когда они полностью сухие, и двигайтесь в одном направлении: от кончика ногтевой пластины к ее лунке. Идеальный маникюр своими руками / Фото Unsplash Выбирайте удачную форму ногтя. Полагайтесь не только на собственные предпочтения. Важно, подойдет ли та или иная форма ногтей вашей руке. Например, на широкой ладони красиво смотрятся ногти средней длины и квадратной формы. Универсальными считают классические овальные ногти.

Полагайтесь не только на собственные предпочтения. Важно, подойдет ли та или иная форма ногтей вашей руке. Например, на широкой ладони красиво смотрятся ногти средней длины и квадратной формы. Универсальными считают классические овальные ногти. Перед маникюром делайте процедуру, которая поможет укрепить ногти. Используйте морскую соль. Вам понадобится емкость с теплой водой и 2-3 столовые ложки морской соли. Опустите руки в жидкость на 10-15 минут. Для усиления эффекта и смягчения кожи рук добавьте несколько капель оливкового масла.

Используйте морскую соль. Вам понадобится емкость с теплой водой и 2-3 столовые ложки морской соли. Опустите руки в жидкость на 10-15 минут. Для усиления эффекта и смягчения кожи рук добавьте несколько капель оливкового масла. Избавьтесь от кутикулы без использования ножниц. Нанесите на кутикулу специальное масло и через 5 минут осторожно удалите остатки апельсиновой палочкой. Такой метод считают европейским.

Нанесите на кутикулу специальное масло и через 5 минут осторожно удалите остатки апельсиновой палочкой. Такой метод считают европейским. Используйте базовое покрытие. Лак не будет влиять негативно на ваши ногти, если под ним будет слой специальной основы. Также этот шаг нужен для того, чтобы выровнять ногтевую пластину и избежать проявления другого цвета лака на ногтях. Особенности создания маникюра дома / Фото Unsplash Выбор лака. Перламутровые лаки и покрытия в светлых оттенках наносите тогда, когда хотите визуально добавить длины коротким ногтям. Однако, имея ногтевую пластину с определенными дефектами, не красьте ее такими лаками.

Перламутровые лаки и покрытия в светлых оттенках наносите тогда, когда хотите визуально добавить длины коротким ногтям. Однако, имея ногтевую пластину с определенными дефектами, не красьте ее такими лаками. Сузить широкие ногти поможет простой лайфхак. Просто оставьте по бокам края ногтей бесцветными , покройте цветным лаком только середину.

, покройте цветным лаком только середину. Если хотите лучшей стойкости лака на ногтях, то делайте маникюр тогда, когда согреете руки и они будут теплыми.

и они будут теплыми. Цвет лака для маникюра выбирайте в соответствии с трендами. Ведь каждый раз появляются оригинальные идеи, как можно украсить свои руки нейл-артом.