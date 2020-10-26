Многие женщины стремятся скрыть свои недостатки и подчеркнуть преимущества с помощью косметики так, чтобы этого никто не заметил. Для создания такого "макияжа без макияжа" существуют определенные правила, соблюдение которых будет способствовать желаемому эффекту.

Если вы примените лайфхаки, которыми поделился Harper's Bazaar, то сможете сделать макияж, и никто не заподозрит вас в нанесении косметики. К теме: Страшно прекрасно: девушка-клоун, кукла из фильма ужасов и другие идеи для макияжа на Хэллоуин Как сделать макияж без макияжа Прежде всего увлажнение. Чтобы тональный крем не скатывался с кожи и не вызывал сухости, стоит начать свою бьюти-рутину с качественного увлажнения. В частности, выбирайте кремы с легкими текстурами, которые можно сочетать с тональной основой. Если вы замечаете шелушение кожи на лице, то начните создавать макияж после скрабирования или пилинга.

Чтобы тональный крем не скатывался с кожи и не вызывал сухости, стоит начать свою бьюти-рутину с качественного увлажнения. В частности, выбирайте кремы с легкими текстурами, которые можно сочетать с тональной основой. Если вы замечаете шелушение кожи на лице, то начните создавать макияж после скрабирования или пилинга. Обращайте внимание на текстуру тона. Тяжелые и плотные тональные покрытия на лице давно не в моде. Для "макияжа без макияжа" следует пользоваться полупрозрачной тональной основой, которая эффективно замаскирует мелкие недостатки, но не создает эффекта тяжести в мейк-апе. Также вам могут понравиться средства со светотражающими частицами. View this post on Instagram A post shared by Margot Robbie (@margotrobbie) on Oct 20, 2020 at 8:08am PDT Не теряйте чувства меры. Наносите консилер только на те участки кожи, которым это действительно нужно: места, где ярко выражены покраснения или есть высыпания. Таким образом вы сэкономите средство и незаметно скроете все недостатки.

Наносите консилер только на те участки кожи, которым это действительно нужно: места, где ярко выражены покраснения или есть высыпания. Таким образом вы сэкономите средство и незаметно скроете все недостатки. Используйте румяна. С помощью натуральных румян можно выделить взгляд и визуально сделать лицо более свежим, как только после отдыха. Однако важно наносить тот оттенок румян, которые идеально будут смотреться на вашем тоне кожи. Тогда макияж будет незаметным.

С помощью натуральных румян можно выделить взгляд и визуально сделать лицо более свежим, как только после отдыха. Однако важно наносить тот оттенок румян, которые идеально будут смотреться на вашем тоне кожи. Тогда макияж будет незаметным. Делайте акцент на брови. Важно, чтобы во время окрашивания бровей вы не выходили за их естественный контур. Выбирайте тени натурального цвета и не преувеличивайте с подчеркиванием бровей. Если у вас брови густые и широкие, то, возможно, Вам будет достаточно использования только геля-фиксатора для бровей.