Последние несколько лет домашний уход за лицом становится все популярнее. Особенно эффективным считают правильный самомассаж, который помогает улучшить состояние кожи, замедлить появление первых признаков старения и избавиться от "колец Венеры" на шее.

Каждая женщина хочет как можно дольше оставаться молодой. Элина Федорова – украинка, которая переехала в Лос-Анджелес и стала там профессиональной моделью. Девушка знает много бьюти-тайн из собственного опыта, также она создала проект для достижения красивого и здорового тела, над которым работала со специалистами. А на своем ютуб-канале она делится ими с подписчиками. Недавно модель опубликовала видео, в котором рассказала, как сохранить молодость и красоту кожи и о технике самомассажа для привлекательного овала лица.

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Самомассаж для красивого овала лица

Один доктор медицинских наук сказал: "То, что вы делаете со своей кожей в 20 лет, появится на ней, когда вам будет 40-50 лет". По его словам, заботиться о своей внешности нужно с юного возраста, а не тогда, когда появятся отчетливые признаки старости. В своем видео Элина, опираясь на научные доказательства, рассказала, как стареет кожа и какие существуют методы продления молодости.

В частности, модель продемонстрировала технику самомассажа, регулярное повторение которого поможет вам получить красивый овал лица и улучшит состояние кожи.

Смотрите на видео, как делать омолаживающий массаж лица самостоятельно: