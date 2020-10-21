Как сделать кожу рук моложе, чтобы они не выдавали ваш возраст: 4 способа
На коже рук появляются первые признаки старения. Чтобы избежать такой проблемы, нужно придерживаться нескольких действенных советов. Необходимо выполнять так называемый антивозрастной уход за руками, а не только концентрироваться на коже лица и области декольте.
Из-за неправильного ухода первые признаки старения кожи на руках могут появиться даже в 25 лет. Поэтому Harper's Bazaar рассказал, что нужно делать, чтобы этого не случилось.
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Как ухаживать за кожей рук, чтобы она не старела
- Пользуйтесь средствами с SPF-защитой. Ежедневно на кожу рук нужно наносить солнцезащитный крем на лицо и шею. Ведь ультрафиолет, который попадает на руки, провоцирует гиперпигментацию, замедляет выработку коллагена и способствует появлению признаков старения.
- Наносите перед сном крем с ретинолом. Этот ингредиент является своеобразным эликсиром молодости. Благодаря ему в коже активно вырабатывается коллаген и эластин, поэтому кожа остается упругой и гладкой. Эксперты рекомендуют наносить небольшое количество средства с содержанием ретинола на руки и хорошо его распределить, а затем оставить на ночь, чтобы он впитался.
Как ухаживать за кожей рук / Фото Unsplash
- Делайте маски. Для рук также можно делать эффективные маски. Вы можете приобрести все необходимое для процедуры в косметической лавке или приготовить смесь самостоятельно. Обращайте внимание на питательные и восстанавливающие маски с содержанием коллагена, гиалуроновой кислоты и антиоксидантами. Чтобы получить лучший результат, после нанесения маски надевайте на руки трикотажные перчатки.
- Носите перчатки. Простой, но действенный совет, которого всегда придерживалась Грейс Келли. Холод негативно влияет на кожу рук. Со временем она становится сухой, начинает трескать и шелушиться. На такой коже очень быстро появляются признаки старения. Поэтому перчатки вам помогут этого избежать.
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