На коже рук появляются первые признаки старения. Чтобы избежать такой проблемы, нужно придерживаться нескольких действенных советов. Необходимо выполнять так называемый антивозрастной уход за руками, а не только концентрироваться на коже лица и области декольте.

Из-за неправильного ухода первые признаки старения кожи на руках могут появиться даже в 25 лет. Поэтому Harper's Bazaar рассказал, что нужно делать, чтобы этого не случилось. Читайте также: Красота после 40: визажист Гвинет Пэлтроу назвал ошибку женщин в макияже Как ухаживать за кожей рук, чтобы она не старела Пользуйтесь средствами с SPF-защитой . Ежедневно на кожу рук нужно наносить солнцезащитный крем на лицо и шею. Ведь ультрафиолет, который попадает на руки, провоцирует гиперпигментацию, замедляет выработку коллагена и способствует появлению признаков старения.

. Ежедневно на кожу рук нужно наносить солнцезащитный крем на лицо и шею. Ведь ультрафиолет, который попадает на руки, провоцирует гиперпигментацию, замедляет выработку коллагена и способствует появлению признаков старения. Наносите перед сном крем с ретинолом. Этот ингредиент является своеобразным эликсиром молодости. Благодаря ему в коже активно вырабатывается коллаген и эластин, поэтому кожа остается упругой и гладкой. Эксперты рекомендуют наносить небольшое количество средства с содержанием ретинола на руки и хорошо его распределить, а затем оставить на ночь, чтобы он впитался.

Как ухаживать за кожей рук / Фото Unsplash Делайте маски . Для рук также можно делать эффективные маски. Вы можете приобрести все необходимое для процедуры в косметической лавке или приготовить смесь самостоятельно. Обращайте внимание на питательные и восстанавливающие маски с содержанием коллагена, гиалуроновой кислоты и антиоксидантами. Чтобы получить лучший результат, после нанесения маски надевайте на руки трикотажные перчатки.

. Для рук также можно делать эффективные маски. Вы можете приобрести все необходимое для процедуры в косметической лавке или приготовить смесь самостоятельно. Обращайте внимание на питательные и восстанавливающие маски с содержанием коллагена, гиалуроновой кислоты и антиоксидантами. Чтобы получить лучший результат, после нанесения маски надевайте на руки трикотажные перчатки. Носите перчатки. Простой, но действенный совет, которого всегда придерживалась Грейс Келли. Холод негативно влияет на кожу рук. Со временем она становится сухой, начинает трескать и шелушиться. На такой коже очень быстро появляются признаки старения. Поэтому перчатки вам помогут этого избежать.