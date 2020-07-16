Как сделать кожу лица матовой: советы корейского и американского дерматологов
Матовая кожа – это то, чего не хватает женщинам летом, когда из-за жары жирного блеска на лице невозможно избежать. Кожу корейских девушек считают идеальной. Сертифицированные дерматологи рассказали, как каждая женщина может добиться такого же эффекта.
Корейский дерматолог Пан Чжэ Ен и дерматолог из Калифорнии Мэри Джин поделились с Allure своими знаниями, как можно сделать кожу лица мягкой, гладкой, без сухости, жирного блеска и мимических морщин.
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Как сделать кожу матовой
- Очищение. Утром следует пропустить этап умывания лица. Взамен легонько брызните водой на кожу. Обладательницам кожи, склонной к угрям, следует пользоваться специальным средством для очищения с содержанием салициловой кислоты или перекиси бензоила. Кому не повезло иметь розацеа, стоит попробовать умывание с помощью сульфацетамида по рецепту.
- Тонер или эссенция. Этот шаг необходим для того, чтобы восстановить влагу в коже. Дерматолог Джин говорит, что ключевым моментом для получения матовой кожи является ее гидратация, а не отшелушивание. Для этого вы можете использовать увлажняющий тонер или эссенцию.
Как сделать кожу матовой / Фото Unsplash
- Сыворотка. Продукт, которым пользуются все корейские девушки для получения идеальной кожи. Приобретите сыворотку с содержанием пептидов, которые разглаживают кожу, гиалуроновой кислотой и эпидермальными факторами роста.
- Увлажняющий крем. Все предыдущие шаги нужно зафиксировать увлажняющим кремом легкой текстуры. Мэри Джин рекомендует пользоваться кремом с керамидами, которые помогают коже сохранять гидратацию и защищают ее от воздействия опасных внешних факторов. В частности, керамиды способствуют мягкости кожи. После использования такого крема косметика будет лежать на лице красивее и натуральнее.
Эффект матовой кожи / Instagram / @160_jple_jihyun
- SPF. Чтобы иметь идеальную матовую кожу, необходимо защищать ее от ультрафиолетовых лучей. Поэтому не выходите на улицу без солнцезащитного крема на лице.
- Лечение. В Корее девушки, которые заботятся о своем внешнем виде, регулярно посещают косметолога. Не следует игнорировать любые проблемы с кожей. Начните лечить их как можно быстрее, чтобы вернуть коже здоровое состояние.