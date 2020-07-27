Проблема жирного блеска летом: как сделать кожу лица матовой
Актуальной проблемой каждое лето становится жирный блеск кожи лица в T-зоне. Поэтому женщины стремятся достичь матового эффекта. Существуют действенные советы и лайфхаки, которые могут помочь в такой ситуации.
Чтобы сделать кожу лица матовой, стоит знать советы, которыми поделился Harper's Bazaar. Таким образом вы не только получите бархатную кожу, но и увлажните ее, сузите поры и выровняете тонн.
Читайте также: Обезвоживание, пигментация, шелушение, тусклость: как избавиться от проблем с кожей дома
Как сделать кожу лица матовой
- Следуйте пошаговой инструкции ухода за кожей. Сначала очищайте, затем тонизируйте, а в конце увлажняйте. Если пропустить один из шагов, то потом ни одно средство не поможет избавиться от жирного блеска на коже.
- Очищать кожу нужно правильно. Поры закупоривают различные, предварительно не удаленные, остатки косметических продуктов, отмершие части кожи, грязь внешней среды. Это провоцирует активную выработку кожного сала. Чтобы этого избежать, следует пользоваться средствами для умывания с содержанием кислот. Они не только очистят поры, но и обеспечат противовоспалительное действие.
- Приобретите увлажняющий крем с матирующим свойствами. Независимо от типа кожи, ее нужно увлажнять. А увлажняющий крем с матирующим эффектом будет идеальным вариантом для этого. Им нужно пользоваться утром перед нанесением макияжа, а перед сном увлажняйте кожу обычным кремом.
- Пользуйтесь праймером. Специальный продукт поможет избавиться от жирного блеска в T-зоне, что будет способствовать устойчивости вашего макияжа. Стоит обращать внимание на то, обладает ли праймер, который вы собираетесь приобрести, матирующими и разглаживающими свойствами.
- Тщательно подойдите к выбору тонального средства. Если вы боретесь с жирным блеском на коже, то не стоит пользоваться тональным кремом, у которого плотная и масляная текстура. Такие средства еще больше будут закупоривать поры и провоцировать выработку кожного сала. Чтобы сделать тон кожи равномерным и скрыть мелкие недостатки без вреда для кожи, выбирайте для этого легкий тональный флюид.
- Попробуйте минеральную пудру. Важно, чтобы пудра была прозрачной. Наносить минеральную пудру на лицо следует тонким слоем с помощью специальной кисти. Ее главной функцией будет впитывание жирного блеска, появляющегося в течение дня на коже.
- Не стоит пренебрегать матирующими салфетками. Даже после всех этапов ухода за кожей, которые будут способствовать ее матовости, немного жирного блеска в течение дня может выделяться. Тогда на помощь придут матирующие салфетки, которые смогут его легко убрать, не навредив макияжу. Иногда матирующие салфетки можно заменить обычными, но не игнорируйте появление жирного блеска.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter