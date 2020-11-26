Рыжеволосые всегда выделяются из толпы, поэтому с макияжем им нужно быть осторожным. О секретах удачного мейкапа – читайте в нашем материале.

Рыжеволосые девушки всегда выглядят эффектно и привлекают к себе внимание. Поэтому мейкап им нужен только для того, чтобы закрепить первое впечатление. Об интересных идеях, рассказывает Makeup.

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Особенности макияжа для рыжеволосых

Для начала необходимо обратить внимание на оттенок рыжих волос, ведь он влияет на цветотип внешности.

Как определить цветотип

Если рыжие волосы – светлые, то ресницы и брови еще светлее, почти прозрачные, а кожа имеет нежный розовый подтон, то цветотип "весна". Для него нужно использовать более мягкие, сдержанные цвета.

А если же рыжие волосы имеет насыщенный огненный оттенок, а тон кожи теплее, то вероятен цветотип – "осень". Эксперты рекомендуют девушкам использовать более контрастные цвета.

Четких запретов в мейкапе – нет. Но стоит учитывать, что рыжие волосы будут доминирующим элементом в вашем образе.



Четких запретов в макияже для рыжих нет / Фото pexels

Рекомендации от бьюти-экспертов

Макияж должен смягчить черты внешности или же сделать образ суперярким, добавив другие броские детали.

Чтобы замаскировать темные круги под глазами и зелено-голубые сосуды, можно использовать очень светлый и плотный тональный крем.

А тушь стоит выбирать коричневую. Ресницы у рыжеволосых почти бесцветные, поэтому подчеркивать их лучше мягко.

Румяна – важный элемент в мейкапе. Больше всего рыжеволосым подходят розовые оттенки или в бронзово-коричневой гамме.

Что нужно учитывать для дневного и вечернего мейкапа

Дневной мейкап

Рыжие волосы уже яркий элемент, поэтому любой заметный акцент в макияже способен сделать образ вечерним. Для дневного макияжа нужно использовать полутона и полунамеки, легкие дымчатые эффекты, полупрозрачное покрытие и натуральные оттенки.



Дневной макияж должен быть легким и нежным / Фото imaxtree

Вечерний макияж

А вот вечерний макияж допускает более смелые бьюти-решения вроде красной помады или стрелок насыщенного синего или изумрудного цветов.



Вечерний макияж для рыжеволосых может быть ярким / Фото imaxtree