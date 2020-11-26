Как сделать эффектный макияж для рыжих: главные правила и идеи
Рыжеволосые всегда выделяются из толпы, поэтому с макияжем им нужно быть осторожным. О секретах удачного мейкапа – читайте в нашем материале.
Рыжеволосые девушки всегда выглядят эффектно и привлекают к себе внимание. Поэтому мейкап им нужен только для того, чтобы закрепить первое впечатление. Об интересных идеях, рассказывает Makeup.
Читайте также Как увеличить глаза с помощью макияжа в соответствии с их формы
Особенности макияжа для рыжеволосых
Для начала необходимо обратить внимание на оттенок рыжих волос, ведь он влияет на цветотип внешности.
Как определить цветотип
- Если рыжие волосы – светлые, то ресницы и брови еще светлее, почти прозрачные, а кожа имеет нежный розовый подтон, то цветотип "весна". Для него нужно использовать более мягкие, сдержанные цвета.
- А если же рыжие волосы имеет насыщенный огненный оттенок, а тон кожи теплее, то вероятен цветотип – "осень". Эксперты рекомендуют девушкам использовать более контрастные цвета.
Четких запретов в макияже для рыжих нет / Фото pexels
Рекомендации от бьюти-экспертов
Макияж должен смягчить черты внешности или же сделать образ суперярким, добавив другие броские детали.
- Чтобы замаскировать темные круги под глазами и зелено-голубые сосуды, можно использовать очень светлый и плотный тональный крем.
- А тушь стоит выбирать коричневую. Ресницы у рыжеволосых почти бесцветные, поэтому подчеркивать их лучше мягко.
- Румяна – важный элемент в мейкапе. Больше всего рыжеволосым подходят розовые оттенки или в бронзово-коричневой гамме.
Что нужно учитывать для дневного и вечернего мейкапа
Дневной мейкап
Рыжие волосы уже яркий элемент, поэтому любой заметный акцент в макияже способен сделать образ вечерним. Для дневного макияжа нужно использовать полутона и полунамеки, легкие дымчатые эффекты, полупрозрачное покрытие и натуральные оттенки.
Дневной макияж должен быть легким и нежным / Фото imaxtree
Вечерний макияж
А вот вечерний макияж допускает более смелые бьюти-решения вроде красной помады или стрелок насыщенного синего или изумрудного цветов.
Вечерний макияж для рыжеволосых может быть ярким / Фото imaxtree
Поделиться новостью