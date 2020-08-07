Трудно представить любую инстаграм-страницу без селфи. Чтобы сделать идеальный снимок, пользователи соцсетей используют фильтры и дополнительные инструменты фотошопа. Однако можно сделать макияж, который удачно подчеркнет все достоинства вашего лица.

Идеальный макияж для селфи должен быть чуточку ярче, чем обычно, но не слишком "вечерним". Cosmopolitan поделился секретами, какой макияж сделать для фото, чтобы не понадобилось потом использовать фильтры.

Вам будет интересно: 500 дней карантина: Белла Хадид сделала оригинальный макияж и дала ему символическое название

Как сделать идеальный макияж для селфи?

Сначала идеальный тон кожи. Для селфи наносите тональный крем тонким слоем. Однако выбирайте такой продукт, который будет иметь сияющий эффект, а не матовый.

Для селфи наносите тональный крем тонким слоем. Однако выбирайте такой продукт, который будет иметь сияющий эффект, а не матовый. С помощью хайлайтера сделайте кожу визуально свежей и сияющей. Наносите его специальной кистью на скулы, спинку носа, подбородок и лоб.

Если вы уже предварительно нанесли тональное средство, то используйте прозрачную компактную пудру. Она поможет вам избавиться от жирного блеска на коже. Поэтому применяйте пудру только на Т-зону, чтобы не перегружать лицо.

Она поможет вам избавиться от жирного блеска на коже. Поэтому применяйте пудру только на Т-зону, чтобы не перегружать лицо. Поклонницам естественного вида лица на селфи можно пропустить этот шаг. Если вы хотите сделать снимок совершенным, то сделайте контуринг в стиле Ким Кардашян: четко подчеркнутые скулы, удлиненный и тонкий нос, заостренный подбородок.