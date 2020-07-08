Как сделать губы красными без помады: соблазнительный эффект

Яркая красная помада не всегда подходит для ежедневного использования. Однако иметь ухоженные, соблазнительные и румяные губы хочется всегда. Достичь такого эффекта можно с помощью нескольких трюков.

Использования только бальзама для губ недостаточно, чтобы избежать недостатков в их виде. Поэтому ETimes поделился советами, как легко получить красивые естественные губы. Также интересная информация: Маслянистая, бронзовая, с веснушками: какой должна быть кожа летом Как сделать губы красными и чувственными без помады Удалите ороговевшую кожу. Приготовьте нежный скраб в домашних условиях: смешайте 1 чайную ложку меда с коричневым сахаром и нанесите смесь на губы. Массируйте их в течение 2 минут, а затем смойте остатки продукта теплой водой. Чтобы процедура была результативнее, используйте зубную щетку для очищения отмерших клеток кожи на губах. Делайте это аккуратно круговыми движениями, а затем смойте все лишнее с губ теплой водой.

Приготовьте нежный скраб в домашних условиях: смешайте 1 чайную ложку меда с коричневым сахаром и нанесите смесь на губы. Массируйте их в течение 2 минут, а затем смойте остатки продукта теплой водой. Чтобы процедура была результативнее, используйте зубную щетку для очищения отмерших клеток кожи на губах. Делайте это аккуратно круговыми движениями, а затем смойте все лишнее с губ теплой водой. Смягчите губы. Для этого можно воспользоваться специальной сывороткой или кокосовым, миндальным или оливковым маслом. Такой продукт следует нанести на губы перед сном, чтобы он мог хорошо впитаться и сделать губы мягкими и сияющими.

Естественный соблазнительный эффект на губах / Фото Unsplash Фиксирование эффекта. Завершающим уходовым шагом должна стать "полировка губ". Вам понадобится четверть чайной ложки корицы и немного оливкового масла. Смешайте ингредиенты и оставьте на губах на несколько минут. Потом смойте теплой водой. Таким образом вы готовите кожу губ к следующему этапу.

Завершающим уходовым шагом должна стать "полировка губ". Вам понадобится четверть чайной ложки корицы и немного оливкового масла. Смешайте ингредиенты и оставьте на губах на несколько минут. Потом смойте теплой водой. Таким образом вы готовите кожу губ к следующему этапу. Создание цвета. Возьмите кусочек хлопка или ваты и смочите его в клубничном, клюквенном или вишневом соке. Теперь проведите тканью по губам. Оставьте на несколько минут, чтобы сок впитался.

Возьмите кусочек хлопка или ваты и смочите его в клубничном, клюквенном или вишневом соке. Теперь проведите тканью по губам. Оставьте на несколько минут, чтобы сок впитался. Завершите процедуру прозрачным бальзамом для губ.