Канадская и американская актриса Шей Митчелл, известная ролью Эмили в популярном молодежном сериале "Милые обманщицы", готовится к запуску своего мини-сериала в IGTV. Начала звезда с того, что поделилась видео со своими подписчиками в Инстаграме, на котором продемонстрировала, как делает свой ежедневный макияж за 10 минут. Шей поделилась бьюти-советами и лайфхаками.

На своей инстаграм-странице Шей Митчел опубликовала видео, которое длится 8 минут. Звезда показала, как создает макияж на каждый день, не тратя на это много времени.

Узнайте: Заповеди теней для век: 6 правил макияжа глаз

Как сделать ежедневный макияж за 10 минут

Видеоинструкция Шей Митчелл по созданию макияжа началась с того, что она показала средства, которые использует для ухода за кожей, а точнее для подготовки кожи к макияжу. "У меня есть солнцезащитный крем и крем для глаз. Я также использую пилинг для губ", – рассказывает звезда.

Затем Шей сразу переходит к мейк-апу. Она отмечает, что любит наносить корректор и делать контур лица вместо распределения тонального крема. Звезда убеждает, что это быстрее и эффективнее. Жидкий корректор она наносит на участок кожи над ртом, под глазами и на подбородок с помощью влажного бьюти-блендера. Далее актриса переходит к контурингу и делает его круговыми движениями.

Затем она наносит персиково-розовые кремовые румяна на верхушки щек, нос и лоб. Чтобы закрепить эффект после контуринга и создания естественного румянца, Шей пользуется пудовым бронзером.

Далее наступает время для бровей. Для этого знаменитость использует карандаш для окрашивания бровей и заполняет им места, где есть мало волос.

Честно говоря, я не пытаюсь сделать так, чтобы брови походили одна на другую, как близнецы,

– в шутку объясняет Шей Митчелл.

Для эффекта ламинирования звезда покрывает брови прозрачной пудрой с помощью бьюти-блендера. После макияжа бровей Шей закручивает ресницы специальными щипцами и наносит на них тушь для ресниц несколькими слоями. Далее она наносит тени для век и заканчивает свою ежедневную бьюти-рутину бальзамом для рыхлости губ.