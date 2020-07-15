Идеальный запах в течение всего дня: как сделать духи более стойкими

Даже самые дорогие и качественные духи не всегда могут сохранять отчетливый запах в течение всего дня. А носить с собой стеклянный флакон не всегда есть возможность. Поэтому стоит узнать действенные советы, которые помогут вам сохранить приятный аромат после использования духов надолго.

Если постоянно поддерживать стойкость запаха новым использованием духов, то вы и не заметите, как нужно будет снова идти в косметический магазин за новыми. Однако запах – это второй фактор, на который обращают внимание люди при знакомстве с вами. Рамблер рассказал о хитростях для стойкости духов. Как сделать духи более стойкими Наносите духи на тело сразу после душа. Следующим этапом после теплого утреннего душа должно стать нанесение любимого аромата на тело, которое еще распаренное после горячей воды. В частности, следует сделать 1-2 нажатия на дозатор духов, чтобы рассеять их на еще влажную кожу. Для усиления эффекта обновите запах еще перед выходом из дома.

Следующим этапом после теплого утреннего душа должно стать нанесение любимого аромата на тело, которое еще распаренное после горячей воды. В частности, следует сделать 1-2 нажатия на дозатор духов, чтобы рассеять их на еще влажную кожу. Для усиления эффекта обновите запах еще перед выходом из дома. Используйте увлажняющий лосьон. Важно знать, что стойкость аромата на теле зависит от уровня его увлажненности, а с сухой кожи духи быстро испаряются. Лучше всего пользоваться увлажняющим лосьоном для тела с похожим запахом, как у ваших духов. Как правильно наносить духи / Фото Unsplash Применяйте вазелин. Этот лайфхак сформировался на примере Жан-Батиста Гренуя из фильма "Парфюмер". И он действительно действенный. Нужно наносить парфюм на жирную кожу, заранее смазанную вазелином. Жирная база будет удерживать аромат долго.

Этот лайфхак сформировался на примере Жан-Батиста Гренуя из фильма "Парфюмер". И он действительно действенный. Нужно наносить парфюм на жирную кожу, заранее смазанную вазелином. Жирная база будет удерживать аромат долго. Не растирайте парфюм. Нельзя распылять парфюм близко к определенному участку кожи, а затем его растирать пальцами. Наносите ароматизированный продукт на расстоянии 15-20 сантиметров от кожи.

Нельзя распылять парфюм близко к определенному участку кожи, а затем его растирать пальцами. Наносите ароматизированный продукт на расстоянии 15-20 сантиметров от кожи. Выбирайте правильные участки. Рекомендуется распылять духи на те места тела, где сосредоточено больше всего кровеносных сосудов. Ведь именно там температура тела немного выше, так аромат сохранится дольше. Среди таких участков: запястье, шея, локтевые сгибы, виски, кожа за ушами. Куда стоит наносить духи / Фото Pexels Наносите духи на волосы. Главное, чтобы это было не в большом количестве, поскольку спирт, который содержится в составе духов, будет способствовать сухости волос. Однако именно они прекрасно впитывают запах.

Главное, чтобы это было не в большом количестве, поскольку спирт, который содержится в составе духов, будет способствовать сухости волос. Однако именно они прекрасно впитывают запах. Обращайте внимание на состав. Не только техника нанесения духов играет важную роль для стойкости аромата, но и их композиция. К наиболее краткосрочным запахам относят морские, цветочные и фруктовые. Стойкими являются шипровые, древесные, мускусные ароматы.