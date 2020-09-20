Розовая вода – это косметический продукт, который используют для ухода за кожей. Ее преимущество в универсальности. Еще давно средство также применяли в медицине и кулинарии. Наиболее распространена розовая вода в косметологии, а приготовить ее можно даже в домашних условиях.

Водный раствор, который получают из эфирного масла лепестков розы, называют розовой водой. Harper's Bazaar пишет, что его можно приготовить самостоятельно или приобрести в любой косметической лавке и использовать для ухода за собой, как крем или специальную сыворотку.

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Чем полезна розовая вода

Обладает очищающими и освежающими свойствами.

Удаляет ороговевшие клетки кожи, которые склонны к шелушению.

Помогает избавиться от воспаления.

Балансирует выработку кожного сала.

Увлажняет сухую кожу и делает ее упругой.

В частности, розовая вода подойдет любому типу кожи, а особенно полезной будет для проблемной и склонной к жирности. Универсальность средства также в том, что оно является гипоаллергенным и безопасным в использовании.

Как пользоваться розовой водой

Розовая вода одновременно выполняет функции тоника, очищающего средства и маски для лица. Чтобы получить максимум пользы от продукта, положите ватные диски, хорошо смоченные розовой водой, на лицо на несколько минут, а потом еще аккуратно протрите ими кожу.

Если ватные диски с розовой водой прикладывать только на участок кожи под глазами, то вам удастся убрать отеки и темные круги.