Эпатажная и популярная рэп-исполнительница Cardi B поразила поклонников курьезным образом на видео в инстаграме. Звезда любит быть в центре внимания и удивлять всех своим видом. На этот раз она выбрала яркий наряд с соблазнительным декольте и надела новый парик, который стилизовал hair-стилист Tokyo Stylez.

Популярные знаменитости скучают и экспериментируют со своими прическами. Cardi B решила кардинально трансформировать свои волосы, поэтому продемонстрировала своим почти 75 миллионам подписчикам в инстаграме сложный и яркий вариант прически.

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27-летняя звезда хип-хопа готовится к новым проектам и делится неординарными изменениями своего имиджа в инстаграме. У нее довольно большая коллекция оригинальных париков, но такого еще не было. Розовый парик в форме сердец создал для Cardi B hair-стилист Tokyo Stylez, приложив много усилий и времени. Прическа выполнена в двух оттенках розового: насыщенный и светлый. Сердечки из волос зафиксированы двойными косичками каждое и по бокам украшены волнами с локонов.

На видео певица шутливо спросила у поклонников: "Решились ли бы вы пойти в клуб с прической, похожей на мою?". На что ей ответили, что, к сожалению, теперь никто не ходит в клуб.

Видео, на котором Cardi B показывает свою новую прическу и красивый наряд, собрало уже более 11 миллионов просмотров и 50 тысяч комментариев. Поклонники звезды шокированы ее ярким образом. Они пишут, что это странно, но мило: "Мне это нравится! Сколько времени занял этот дизайн?". Активная аудитория певицы также отметила ее оригинальные серьги на ушах.