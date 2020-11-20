Ромашка является одной из самых полезных трав для использования в косметических целях. Она не только успокаивает нервы, лечит бессонницу или снимает мышечный спазм, но и также помогает избавиться от раздражения и акне на коже. В частности, из ромашки можно делать действенные бьюти-средства для волос.

О пользе ромашки для кожи лица известно больше, чем о том, как она может помочь волосам. Cosmopolitan рассказал о применении лечебной травы для ухода за волосами.

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Польза ромашки для волос и способы использования

Ополаскивание волос отваром ромашки способствует его здоровью, блеску, а также может чуточку осветлять пряди. Чтобы этого достичь, нужно ополаскивать волосы холодным ромашковым чаем после мытья головы или добавлять 2-3 капли масла ромашки в маску для волос. Тем не менее стоит узнать больше о пользе использования ромашки в уходе за волосами.

Блеск волос и насыщенность цвета. Чтобы получить такой эффект, сделайте маску для волос из масел. Вам понадобится 10 капель масла ромашки и 20 миллилитров оливкового, кокосового или миндального масла. Нанесите жидкость на пряди и оставьте на 1 час. Затем остатки смойте теплой водой с шампунем. Чтобы цвет после окрашивания волос был более насыщенным, возьмите хну без цвета и добавьте туда несколько капель масла ромашки. Полученную консистенцию распределяйте по длине волос.



Ромашка для ухода за волосами / Фото Unsplash

Против перхоти . Успокоить раздраженную кожу головы, увлажнить ее, убрать перхоть, сухость и снять зуд может ромашковое масло или чай.

. Успокоить раздраженную кожу головы, увлажнить ее, убрать перхоть, сухость и снять зуд может ромашковое масло или чай. Увлажнение и смягчение. Масло ромашки питает полезными веществами волосы и кожу головы. Если вы готовите маски для волос в домашних условиях, то добавляйте туда несколько капель масла упомянутой травы. Таким образом влажность будет сохраняться в структуре волоска дольше, а ромашка будет способствовать укреплению и мягкости волос.



Как ухаживать за волосами / Фото Unsplash