Рольф Бухгольц – известный мужчина из Германии, которого называют "рогатым". Он сделал 516 модификаций тела и попал в Книгу рекордов Гиннеса. С помощью хирургического вмешательства Рольф сделал себе рога, много пирсингов и другие изменения тела.

61-летний мужчина из Дортмунда стал рекордсменом Гиннеса, сообщает Obozrevatel. Бухгольц поставил сразу 2 мировых рекорда. Подробнее об этом рассказали в видео "Guinness World Records" на ютубе.

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Мужчина, у которого самое большое количество пирсингов и модификаций тела

Рекордсменом Рольф Бухгольц стал благодаря тому, что его признали обладателем наибольшего количества пирсингов и модификаций тела. На путь хирургических изменений он стал в 40 лет. Начал менять себя постепенно и не смог остановиться.

На время установления рекорда у известного немца было на теле 456 проколов – 158 из них на губах и на участке вокруг них и 37 вокруг бровей. Рольф рассказал журналистам, что не собирается останавливаться на достигнутом и в дальнейшем будет делать изменения со своим телом.

Кроме, модификаций тела рекордсмен вставил себе под кожу головы импланты – "рога", изменил цвет глазных яблок на черный и раздвоил язык.

Самой болезненной была татуировка на ладони... Модификации тела изменили меня только снаружи, это не изменило меня изнутри. Я остался прежним человеком,

– прокомментировал Бухгольц.

Напомним, что в 2018 году Рольф Бухгольц посещал Киев по случаю проведения в городе тату-фестиваля.