Косметический бренд американской певицы Рианны совершенствуется. Так, уже 31 июля она представляет новые средства по уходу за кожей. Ранее звезда радовала своих поклонников только декоративной косметикой. Однако поняла, что им нужно нечто большее, и запускает новую линейку уходовой косметики Fenty Skin.

Совсем скоро поклонники продукции бренда Fenty Beauty смогут не только делать макияж с помощью любимой косметики, но и проводить уходовые процедуры для своей кожи. Allure рассказал о деталях новой косметической линейке Рианны, которые уже известны.

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Для Fenty Skin представители бренда создали новый официальный аккаунт в инстаграме. На профиль подписались уже более 150 тысяч человек. Именно здесь можно узнать последние новости о запуске линейки. Одно из сообщений на странице – скриншот из твиттера Рианны, на котором изображено, как одна из фанаток ее бренда прокомментировала, что не может дождаться, когда появятся средства для ухода за кожей от Fenty Beauty. В описании публикации анонсировано: "Ожидание уже скоро завершится, сестра". И добавлено, что уходовая косметика Fenty Skin будет доступна для приобретения с 31 июля.

На первом видео, которое доступно на странице в инстаграме Fenty Skin, Рианна демонстрирует процедуру поэтапного ухода за кожей с использованием новых продуктов производства собственного бренда. Звезда использует пену для умывания, тонер или эссенцию и увлажняющий крем. Конкретных деталей о продукции, которая будет в линейке, пока нет.

Еще одним скриншотом из своего профиля в твиттере Рианна дала понять, что новая линейка уходовой косметики создана не только для женщин. Знаменитость позаботилась, чтобы мужчины также могли найти для себя необходимую продукцию для ухода за кожей.