Культовый сериал "Друзья" называют самым знаковым телевизионным проектом 90-х. Многие зрители брали пример с поведения и стиля главных героев. Бренд Revolution Beauty решил создать тематическую линию косметических продуктов Friends, которая поможет вновь ощутить дух 90-х благодаря макияжу.

Revolution Beauty 14 сентября запускает официальную коллекцию косметики для макияжа Friends. Представители бренда держали интригу до дня презентации продукции и не рассказывали, какая именно косметика будет представлена в линейке, пишет Allure.

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Известно, что в коллекции косметики Friends будет 3 палитры теней для век с 9 оттенками каждая и 3 кремовые помады. Цвета продуктов для губ будут соответствовать тем, которые в сериале обычно носили Фиби Буффе, Рейчел Грин и Моника Геллер.

Мы детально рассмотрели каждого персонажа: что он носит, манеры поведения, макияж, который они используют, личность, и начали строить оттуда. Продукты по-настоящему являются частью жизни каждого персонажа,

– говорит основатель Revolution Beauty Адам Минто.

Каждая из палеток теней будет называться в честь главных героинь из "Друзей" и будет иметь разный дизайн. На фото из официальной страницы косметического бренда можно заметить, что набор "Phoebe" будет иметь на себе изображение желтого нью-йоркского такси из 90-х, которое Фиби по сценарию унаследовала от бабушки, а на упаковке теней для век "Rachel" изображена небольшая часть квартиры друзей из сериала, а именно: знаковый красный диван и гитара. Внутри оттенки теней большей частью пастельные с разной отделкой.

В частности лишь косметический бренд Revolution Beauty получил возможность от франшизы Friends адаптировать шрифт и логотип сериала к собственному логотипу Revolution.

Сейчас о новой линейке косметики, вдохновленной эпохой 90-х и сериалом "Друзья", также известно, что продукция будет доступна в США с 14 сентября, а во всем мире с 16. Цена на косметику будет колебаться от 8 до 12 долларов.