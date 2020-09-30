Estee Lauder стал первым в истории косметическим брендом, который провел рекламную кампанию в космосе. Таким прыжком Estee Lauder опередил конкурентов на несколько уровней. 10 сывороток с гиалуроновой кислотой побывали в открытом космосе, где космонавты NASA сделали им фотосессию.

Бьюти-кампейн в сотрудничестве Estee Lauder и космонавтов NASA состоялся 29 сентября. Allure сообщает детали проекта.

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О космическом масштабе рекламной кампании Estee Lauder сказано в буквальном смысле. Бренд косметики договорился с Национальным космическим агентством США, чтобы 10 антивозрастных сывороток на основе гиалуроновой кислоты отправили на орбиту, где космонавты сделают им фото на фоне открытого космоса в окне купола космического корабля. Чтобы осуществить задуманное, Estee Lauder потратили 128 тысяч долларов. Представители бренда оплачивали космонавтам 17 тысяч 500 долларов за час их работы.

Представитель NASA сообщил Allure, что Estee Lauder обратились к ним с таким предложением провести рекламную кампанию своих продуктов в космосе, как только космическое агентство открылось для маркетинговых возможностей в 2019 году.

Мы рады еще раз укрепить свое лидерство, как первый бренд косметики, который вышел в космос,

– говорит Стефан де Ла Фавьер, президент группы The Estee Lauder Companies, в заявлении компании.

Стефан добавляет: "NASA находится в авангарде исследований космоса, и, будучи лидером в области инноваций в уходе за кожей Estee Lauder гордится поддержкой невероятной работы, которую NASA делает для продвижения космической экономики, являясь вторым в мире коммерческим продуктом". Директор по коммерческим полетам в космос в штаб-квартире NASA добавил, что им нужно расширить взгляд людей на то, что мы можем достичь в космосе.

СМИ предполагают, что именно COVID-19 стал толчком для предпринимателей выходить за мировые пределы в космические. Таким образом бренды более творчески подходят к созданию рекламы, поскольку потребители сокращают свои расходы. В индустрии красоты ряд компаний начали меньше тратить ресурсов на традиционную рекламу, а находятся в активном поиске креативных решений. Ведь даже Том Круз в следующем году собирается лететь на съемки фильма в космос.

Снимки сыворотки Estee Lauder, которые астронавты сделали в открытом космосе в ракете Northrop Grumman Antares, бренд будет использовать в социальных сетях. Также представители компании сообщают, что планируют вернуть 1 сыворотку на Землю и провести благотворительный аукцион – сделать ее лотом.

Из рекламы таких масштабов NASA также получает немалую пользу: они планируют привлечь частные инвестиции, чтобы таким образом профинансировать полеты астронавтов в дальний космос.