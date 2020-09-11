Стретчинг – это новая, популярная и безопасная разновидность растяжки. Помимо гибкости тела, у него есть еще целый ряд положительных последствий для вас. Однако, чтобы получить от занятий стретчингом желаемый результат, нужно выполнять его правильно и избегать риска травм.

Более качественная и результативная растяжка называется стретчингом, пишет Новый канал. Она является безопасной для новичков и эффективной для фигуры, если соблюдать правила выполнения.

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Что такое стретчинг

Термин разновидности растяжки происходит от английского слова stretch. В переводе на украинский он означает "тянуться", "растягиваться". Занятие стретчингом состоит из выполнения полноценного комплекса специальных упражнений. Во время тренировки у вас будут растягиваться все группы мышц и сухожилий. Таким образом вы сможете сделать свою фигуру стройной, а тело гибким. Особенностью стретчинга является то, что вам не нужно физически себя перегружать.



Какой является стретчинг-тренировка / Фото Unsplash

Преимущества стретчинга

Отсутствие нагрузок на сердце . То есть тренировки могут выполнять люди любого возраста.

. То есть тренировки могут выполнять люди любого возраста. Способствует циркуляции крови . Таким образом занятия стретчингом помогают бороться с лишним весом.

. Таким образом занятия стретчингом помогают бороться с лишним весом. Уменьшает боль в теле и суставах . Стретчингом рекомендуют заниматься в реабилитационных целях. Он минимизирует болезненные ощущения после травм и помогает избавиться от крепатуры.

. Стретчингом рекомендуют заниматься в реабилитационных целях. Он минимизирует болезненные ощущения после травм и помогает избавиться от крепатуры. Делает тело гибким . Если вы уже давно пытаетесь сесть на поперечный шпагат и хотите иметь хорошую растяжку, то стретчинг ускорит желаемый результат.

. Если вы уже давно пытаетесь сесть на поперечный шпагат и хотите иметь хорошую растяжку, то стретчинг ускорит желаемый результат. Корректирует неправильную осанку. Занятия стретчингом будут полезными для тех, кто имеет привычку сутулиться. Эксперты обещают, что уже через месяц после регулярных тренировок вы заметите, как вам удается держать спину прямо.



Почему стретчинг полезен для тела / Фото Pexels

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Советы для стретчинг-тренировки