Создание простого ежедневного макияжа требует соблюдения определенных правил, если вы хотите получить как можно лучший результат и сохранить хорошее состояние кожи. Также определенных типичных ошибок вы можете даже не замечать, поэтому стоит узнать о них больше.

Не стоит пренебрегать правилами и советами для утреннего макияжа. Звездная визажистка Елена Лапина рассказала для модного журнала Grazia о тех ошибках, которые женщины чаще всего делают при нанесении на лицо косметики утром. Читайте также: Проблема жирного блеска летом: как сделать кожу лица матовой Как избежать ошибок в макияже Увлажнение. Нельзя умывать лицо утром и сразу бежать завтракать, а потом перед нанесением макияжа применять увлажняющее средство. Во-первых, увлажняющий крем покрывает кожу защитным слоем и удерживает в ней влагу, которую вы получили после умывания водой. Во-вторых, крему нужно минимум 5 минут, чтобы проникнуть в кожу и полностью высохнуть. Косметика, которую вы нанесете сразу после специального крема, будет иметь неэстетичный вид и не будет стойкой.

Особенности утреннего макияжа / Фото Pexels Маскировка . Обычно, чтобы скрыть мелкие недостатки, женщины используют тональное средство с плотной текстурой и наносят его подушечками пальцев, стараясь равномерно распределить продукт по лицу. А для ежедневного макияжа нужно использовать тональную основу легкой текстуры, а прыщи замаскировывать точечно консилером. Также, если растушевывать тон пальцами, то вы можете оставить пятна на некоторых участках лица и испачкать волосы, поэтому пользуйтесь специальной кистью или бьюти-блендером.

. Обычно, чтобы скрыть мелкие недостатки, женщины используют тональное средство с плотной текстурой и наносят его подушечками пальцев, стараясь равномерно распределить продукт по лицу. А для ежедневного макияжа нужно использовать тональную основу легкой текстуры, а прыщи замаскировывать точечно консилером. Также, если растушевывать тон пальцами, то вы можете оставить пятна на некоторых участках лица и испачкать волосы, поэтому пользуйтесь специальной кистью или бьюти-блендером. Контуринг. Не следует щедро наносить бронзер на скулы. Этот продукт предназначен для того, чтобы придать коже лица эффекта легкого загара, но он не является специальным средством для контуринга. Поэтому им нельзя корректировать черты лица.

Распространенные ошибки в ежедневном макияже / Фото Unsplash Румяна. Средство визуально должно делать ваше лицо свежим и забирать с него признаки усталости. Однако, нанося его на яблочки щек пушистой кистью для пудры, вы желаемого эффекта не получите, а наоборот будете выглядеть уставшей. Для румян следует выбирать кисть с меньшим диаметром, а перед нанесением нужно встряхнуть продукт и тогда распределять по лицу. Узнайте: Что вы делаете не так: 7 распространенных мифов об уходе за кожей Стрелки. Обычно рисование идеальных стрелок является завершающим этапом ежедневного макияжа. Однако они не будут такими, если вы не подготовите кожу века до этого. Чтобы стрелка не розмастилася и была стойкой, нужно нанести праймер на подвижное веко. Кожа в этой области более влажная, чем в целом на лице, поэтому ее свойства стоит нейтрализовать. Также для лучшего результата можно накрасить веко тенями нюдового оттенка и тогда формировать стрелки.