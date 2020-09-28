Пропаривание лица обычно является важной составляющей профессиональных бьюти-процедур для улучшения состояния кожи. Однако во многих до сих пор возникают вопросы, стоит ли этот шаг включать в свою ежедневную бьюти рутину и будет ли это пользно для лица.

Распаривание лица – это практика по уходу за кожей, которая пришла к нам из Восточной Азии. В профессиональных процедурах такой этап незаменим, но в домашнем уходе он не столь популярен, пишет Stylist.

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Что такое распаривание лица

Чтобы провести процесс распаривания лица, используют водяной пар. Его функцией является увлажнение и согревание кожи. Профессионалы в надлежащих условиях обычно пользуются специальными приборами, которые искусственно создают этот пар. Также такие устройства существуют и для применения в домашних условиях.

Вопреки распространенному мнению, пар не открывает поры. Ваши поры – это не дверь, и они не открываются и не закрываются,

– говорит Дженнифер Рок, дерматолог и основательница Skingredients.

Однако пар обладает свойством повышать температуру кожи, поэтому он согревает ее, смягчает различные остатки и кожное сало в порах. То есть излишки масел и кожного сала изреживаются. Таким образом процесс их удаления становится проще.

Если дома для ухода за кожей вы пользуетесь ферментными масками, то специалисты также рекомендуют перед этим распаривать лицо. Ведь тепло активирует действие ферментов.



Как пар влияет на лицо / Фото Pexels

Среди преимуществ распаривания лица также то, что оно способствует мягкости кожи, временно делает ее более увлажненной и улучшает впитывание кожей досмотрового косметического продукта. В частности, тепло помогает расширить кровеносные сосуды, поэтому распаривание стимулирует циркуляцию крови и обеспечивает коже здоровое сияющий вид.

Безопасно ли распаривание лица

"Распаривание лица безопасно, если его выполнять правильно. То есть, когда пар не слишком горячий и не чрезмерно используется. Однако распаривать лицо не рекомендуется тем, кто склонен к покраснению или высыпаниям, поскольку избыток тепла только усугубит проблему", – объясняет врач Дженнифер Рок.

43 градуса по Цельсию – это идеальная температура пара для обработки ним лица. Если вы будете пользоваться специальным устройством для проведения процедуры, то он будет иметь регулятор температуры. Дженнифер Рок рекомендует распаривать кожу после очистки и перед нанесением на нее сыворотки или увлажняющих средств.



Как распаривать кожу лица / Фото Pexels

Важно! Если вы будете проводить распаривание лица в домашних условиях и без надлежащего устройства для этого, стоит быть очень осторожными. Ведь пар может вызвать ожоги.