В соцсети инстаграм можно увидеть все больше фотографий с модным золотым маникюром. Nail-тренд становится популярным среди главных модниц из разных стран мира.

Звездные мастера маникюра делятся своими работами в инстаграме. Они демонстрируют различные варианты гламурного золотого дизайна ногтей, пишет НВ.

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Модный золотой маникюр

Бетина Гольдштейн – мастер маникюра из Лос-Анджелеса. Ее услугами пользуются известные мировые звезды. Поэтому девушку считают трендсеттером в нейл-индустрии. Недавно она начала активно создавать маникюр в золотых тонах. Бетина предлагает сочетать золото с изящным ярким акцентом. Также однотонное золотое покрытие можно дополнять камнями или изящным рисунком. Например, в виде цветов.

Если вы не решаетесь на кардинальные эксперименты в маникюре, то попробуйте популярный френч с золотой фольгой или нюдовое покрытие с элегантным золотым украшением или принтом. Таким образом вам удастся оставаться в тренде, но не выходить из своей зоны комфорта.