Маски являются действенным методом в борьбе против прыщей на лице. Чтобы быть уверенной в натуральности состава средств, их можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Для этого вам понадобятся 5 рецептов масок, которые помогут правильно ухаживать за проблемной кожей.

Лучшие маски готовятся из простых и полезных ингредиентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки или можно приобрести в аптеке по доступной цене. Новый канал поделился 5 рецептами масок для кожи лица.

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Какие маски приготовить, если у вас проблемная кожа

Быстрая в приготовлении, маска с активированным углем

Возьмите 5-6 таблеток активированного угля и измельчите их до консистенции порошка, к которому потом нужно добавить 1/2 чайной ложки крупной морской соли. Капните к компонентам немного масла чайного дерева или абрикосовых косточек и влейте 1-2 столовые ложки простой воды. Смесь распределите по лицу и оставьте на 10-15 минут. Остатки удалите с помощью теплой воды.

Овсянка не только для питания, но и для маски

Необходимо залить теплой водой 2-3 столовые ложки овсяных хлопьев. Оставьте ингредиенты в емкости, пока хлопья не разбухнут. Маску нужно нанести на лицо слегка массирующими движениями и оставить на 10-15 минут. Смойте смесь теплой водой. При необходимости воспользуйтесь увлажняющим кремом после процедуры.



Домашний уход за лицом / Фото Unsplash

Маска из мягких свежих помидоров без нитратов

2 помидора, предварительно очищенных, разомните до консистенции каши. Такую томатную массу необходимо распределить по коже лица. Оставьте маску на 10 минут, затем смойте водой и слегка промокните лицо полотенцем.

Результат после 2-3 применений от маски из меда и корицы

Вам нужно разогреть 2 столовые ложки меда на водяной бане. К меду добавьте 1 чайную ложку корицы и капните немного лимонного сока. Все ингредиенты тщательно перемешайте и покройте смесью лицо. Важно, чтобы слой маски был тонким. Она должна быть на коже не менее 15 минут, а затем аккуратно избавьтесь от остатков с помощью прохладной воды.



Как приготовить маску для лица дома / Фото Pexels

Яичный белок против черных точек и покраснения

Вам понадобится белок 1 яйца и 1 чайная ложка лимонного сока. Ингредиенты нужно взбивать до образования пенки. Такую маску необходимо наслаивать. Нанесите на лицо несколько слоев с интервалом 5-7 минут. Дождитесь, чтобы они высохли и умойтесь теплой водой.