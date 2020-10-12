Маски для лица являются действенным средством, если вам нужно быстро придать коже сияющий и здоровый вид. Также некоторые из них просты и быстры в приготовлении, и их можно сделать и применить в домашних условиях.

Маска является спасителем после вечеринки или тяжелого рабочего дня. Если вы готовите ее дома, то можете не волноваться за натуральность состава. Ведь самостоятельно выбираете ингредиенты с определенными свойствами. Harper's Bazaar поделился 5 рецептами масок против черных точек, морщин и сухости.

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Рецепты домашних масок для лица

Маска против черных пятнышек

Когда поры загрязняются, то на лице появляются черные пятнышки, поэтому их необходимо регулярно очищать. Попробуйте сделать black mask собственного приготовления дома. Для этого вам понадобится измельчить несколько таблеток обычного активированного угля. Смешайте полученный порошок с ложкой желатина и молока. Смесь разогрейте в микроволновой печи или на водяной бане. Затем нанесите ее на Т-зону лица. Когда пленка высохнет (примерно через 30 минут) осторожно снимите ее.

Маска для питания и увлажнения

Рецепт пользуется наибольшей популярностью осенью и зимой, когда кожа особенно сухая и ей нужна помощь. Для приготовления маски измельчите в блендере овсяные хлопья. Затем смешайте их с медом и сметаной. Перед нанесением распарьте кожу. Распределите смесь тонким слоем по лицу. Овсяные хлопья способствуют увлажнению и питанию клеток кожи.

Маска против морщин

Чтобы избавиться или предотвратить появление морщин, приготовьте ночную маску. Вам понадобится спелый банан, кокосовое или оливковое масло и жидкий мед. Разомните банан до консистенции пюре и смешайте с другими компонентами. Нанесите смесь на лицо перед сном и смойте утром водой.

Маска для увлажнения жирной кожи

Зеленый чай обладает успокаивающим свойством. Его можно применять не только внутренне, но и наружно. Ведь в своих листьях чай содержит антиоксиданты. Чтобы приготовить маску, совместите ложку зеленого чая с дрожжами и залейте ингредиенты горячей кипяченой водой. Подождите 20 минут и добавьте к смеси немного лимонного сока. Маску оставляйте на лице на 30 минут.

Маска против высыпания

Чтобы оперативно избавиться от высыпаний на коже, приготовьте маску из сметаны с высоким содержанием жира и ромашки. Измельчите ромашку, смешайте 2 ингредиента и позвольте им настояться 20 минут. Благодаря ромашке можно успокоить кожу, а сметана будет способствовать питанию кожи витамином A и E, которые выравнивают тон и смягчают дерму.