Простые, но стильные: 7 вариантов стильных причесок на каждый день
От одной прически можно быстро устать. Однако не всегда хватает времени, чтобы экспериментировать с переплетами волос. В таком случае вам понадобятся 5 идей для причесок на каждый день, которые не только можно просто и быстро воспроизвести, но также они являются стильными и красивыми.
В повседневной жизни также хочется разнообразия причесок, а не ходить постоянно с распущенными волосами или "конским хвостом". Cosmopolitan подготовил модные идеи и видеоуроки, чтобы вы научились делать оригинальные прически, не тратя много времени на это.
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Стильные прически на каждый день
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