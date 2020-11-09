От одной прически можно быстро устать. Однако не всегда хватает времени, чтобы экспериментировать с переплетами волос. В таком случае вам понадобятся 5 идей для причесок на каждый день, которые не только можно просто и быстро воспроизвести, но также они являются стильными и красивыми.