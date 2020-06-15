Если вы давно мечтали о короткой прическе, то лето именно тот сезон, для которого она будет удачной. Чтобы не завязывать банальный пучок из волос на макушке головы, можно сделать модную стрижку или вдохновиться на создание оригинальной прически.

Обладательницам длинной и густой шевелюры труднее всего дается летнее время года. Если постоянно ходить с распущенными волосами, то ваша шея и спина будут потеть и будет появляться дискомфорт. Поэтому Harper's Bazaar собрал идеи для летних причесок, которые легко воспроизвести самостоятельно дома.

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Если у вас короткие волосы, то вашу обычную прическу можно украсить различными аксессуарами, косичками и жгутиками. Также летом уместно немного подрезать волосы, потому что они становятся больше помехой, чем прекрасным дополнением женственного образа. У кого от природы плохо растут волосы или они имеют тонкую структуру, то для вас существуют удачные варианты причесок, с которыми вы будете иметь элегантный вид. А самое главное: их будет комфортно носить летом.

Стилист, который делает прически таким знаменитостям, как Крисси Тейгена, Жасмин Тукс, Оливия Калп, Жозефин Скривер и Глен Коко, говорит, что девушкам с длинными волосами следует сделать короткую стрижку, чтобы уменьшить объем и вес волос. Таким образом они будут чувствовать облегчение как физически, так и морально.

Если менять имидж, то сейчас. Возьмите пример со звезд или вдохновитесь на собственную идею для стрижки или прически снимками, которые опубликовали звездные стилисты на своих страницах в инстаграме: