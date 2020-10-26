О красивом рельефном теле мечтают многие женщины. Оно является результатом регулярных интенсивных тренировок. Однако заниматься спортом можно в свое удовольствие. Для этого можно ежедневно выделять 20 минут, чтобы выполнить комплекс простых и эффективных упражнений даже в домашних условиях.

Одна из самых популярных фитнес-моделей в инстаграме Памела Райф поделилась на своем ютуб-канале полноценной тренировкой для всего тела за 20 минут. Девушка стала известной благодаря своей стройной фигуре и красивому телу и любви к спорту.

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Упражнения для тренировки на все тело за 20 минут

Памела Райф делится на своем ютуб-канале простыми упражнениями для тренировки на разные части тела. Модель убеждена, что красивое тело – это результат эффективных тренировок. Она продемонстрировала комплекс упражнений для всего тела. Их можно повторить дома без дополнительного спортивного инвентаря. Вам следует ориентироваться только на мышцы своего тела.

Такую тренировку следует повторять 2 – 3 раза в неделю, чтобы позволить мышцам восстанавливаться. Выполняйте 30 повторений каждого упражнения и делайте перерыв между подходами по 1 минуте, если есть необходимость отдохнуть дольше, то не спешите.

Смотрите на видео тренировку для всего тела: