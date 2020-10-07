Актриса, фотомодель и певица Ванесса Гадженс не прекращает удивлять поклонников новыми изменениями своего имиджа. Ранее звезда продемонстрировала трендовый макияж глаз, который является удачным, когда часть лица скрывает маска индивидуальной защиты. А недавно Ванесса соединила яркий мейк-ап с модной осенней стрижкой.

В течение самоизоляции Ванесса Гадженс сохраняла длину своих волос и ублажала его природной текстурой, не создавая безупречно аккуратных укладок. Однако для осени актриса решила обновить стрижку, сообщает Allure.

Вам будет интересно: Джо Джонас покрасил волосы в розовый цвет: неожиданная причина

Как постриглась Ванесса Гадженс

В этом году Ванесса Гадженс экспериментировала с макияжем глаз. Теперь звезда взялась за волосы. Недавно 31-летняя знаменитость дебютировала в своей инстаграм-истории с новой модной стрижкой.

Сначала Ванесса опубликовала снимок, на котором написала, что прощается со своими волосами. Она заинтриговала подписчиков надписью: "Это было весело". Также звезда поблагодарила своего hair-стилиста и пометила его страницу в Инстаграме. Волосы Ванессы стригла звездная мастерица Виолетта Терити, основательница собственной линии косметики для ухода за волосами и владелица салона красоты.

Естественные волосы Ванессы Гадженс / Instagram-Stories / @vanessahudgens

Следующий снимок уже демонстрировал изменения в длине волос Ванессы. Шевелюра звезды имела естественный вид: легкая небрежность и натуральная волнистая текстура.

Ванесса Гадженс подстриглась / Instagram-Stories / @vanessahudgens

А уже на другой фотографии актриса позировала с неоновыми и черными двойными стрелками на веках, идеальным тоном кожи и нюдовой помадой на губах. Волосы звезда решила выровнять. Теперь можно детально разглядеть стиль стрижки Ванессы Гадженс: длина до плеч, а передние пряди удачно обрамляют лицо. Такая стрижка является трендовой и удобной для осени 2020.

Модная осенняя стрижка / Instagram-Stories / @vanessahudgens